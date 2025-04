Nuevo revés de Movistar que hace saltar todas las alarmas: sus clientes no se callan

Movistar soporta un nuevo revés que ha encendido las alarmas entre sus usuarios. A pesar de ser una de las empresas más grandes del sector, la compañía parece estar sufriendo un deterioro en su relación con los clientes. Y es que cada vez más expresan públicamente su descontento.

Esta última polémica proviene de una queja en redes sociales. Refleja la frustración de los usuarios con el servicio de la compañía.

Una clienta, que lleva más de 15 años siendo cliente de Movistar, decidió dar a conocer su experiencia en X. Aprovechó para mostrar su hartazgo con el trato recibido. La mujer, en un tono molesto y resignado se expresó de la siguiente forma.

"Sinceramente no entiendo cómo puedo seguir siendo cliente de Movistar desde hace más de 15 años con su pésimo servicio", escribió. Esta declaración, aparentemente común en el mundo de las quejas de los consumidores, ha tomado relevancia. Sobre todo debido a la cantidad de personas que se sienten identificadas con su experiencia.

El problema con Movistar que denuncia la usuaria

El problema que la clienta expone es claro: un cobro excesivo e injustificado. Según su relato, su contrato original con Movistar establecía un pago mensual de 55 euros. Pero recientemente descubrió que se le cobraban 84 euros, una diferencia considerable.

Asegura que no fue informada correctamente sobre estos cobros adicionales. "Llamé para quejarme hace un mes y no me han resuelto nada; me han vuelto a cobrar de más", señala. Transmite una sensación de impotencia ante una situación que parece no tener solución.

A pesar de haber presentado una reclamación hace más de un mes, la respuesta de Movistar no fue satisfactoria. La clienta explica que cuando cuestionó el cobro extra, la empresa alegó que el incremento en la factura correspondía a impuestos. Sin dar mayores detalles ni claridad sobre el motivo real.

Esta falta de transparencia ha generado aún más frustración entre los usuarios. Sienten que no se les está tratando con la debida honestidad.

Esta denuncia no es un caso aislado. A lo largo de los últimos meses, han aparecido numerosas quejas similares en las redes sociales. Esto pone en evidencia una tendencia preocupante en el trato de Movistar hacia sus clientes.

Los clientes pierden la confianza en Movistar

El malestar de los clientes de Movistar va más allá de simples problemas técnicos o de facturación. Se trata de una cuestión de confianza. Los usuarios esperan una atención al cliente eficiente, transparente y resolutiva.

Sin embargo, muchos se sienten ignorados o, peor aún, engañados. El operador de Telefónica debe entender que la clave del éxito no solo está en ofrecer buenos productos, sino también en cuidar a sus clientes. La comunicación clara y la resolución de problemas de forma rápida y eficaz son aspectos fundamentales.

Es evidente que Movistar necesita mejorar su servicio y mostrar un mayor compromiso con sus usuarios. La situación actual está provocando que muchos se cuestionen si seguir siendo clientes de una compañía. Y es que parece no escuchar sus necesidades ni ofrecer soluciones adecuadas.