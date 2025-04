Un advocat alerta de la pregunta de la Guàrdia Civil més arriscada: no contestis

Durant els controls de trànsit, la Guàrdia Civil sol fer preguntes que semblen inofensives, però que, en realitat, poden tenir conseqüències legals importants. Molts conductors responen sense pensar en les implicacions de les seves paraules. No obstant això, experts en dret adverteixen sobre els riscos de donar una resposta equivocada.

Una de les preguntes més comunes és: "Saps per què t'he aturat?". Aquesta mena de controls es duen a terme amb freqüència, i molts conductors no pensen en les implicacions legals de les seves respostes. És per això que alguns professionals del dret alerten sobre com la forma en què es respongui podria afectar el futur de l'expedient de l'infractor.

La resposta equivocada pot ser autoincriminatòria

Segons l'advocat nord-americà Andrew Flusche, especialitzat en infraccions de trànsit, la pregunta de la Guàrdia Civil pot ser més arriscada del que sembla. Al seu canal de YouTube Andrew Flusche Attorney at Law, Flusche explica que contestar de manera precipitada podria ser molt perjudicial per al conductor. El problema, segons aquest lletrat, és que en respondre "Sí, perquè anava una mica de pressa" o "Pot ser que no hagi vist el senyal", el conductor està admetent directament la infracció.

Flusche subratlla que la clau està a mantenir la calma i evitar qualsevol mena de resposta que impliqui una autoincriminació. El més recomanable és contestar amb una frase neutral i senzilla, com "No ho sé, m'ho pot explicar?".

Aquesta resposta no només manté la conversa en un terreny neutral, sinó que també evita que el conductor es perjudiqui per un comentari accidental. A més, l'advocat Flusche recalca que tot el que es digui durant el control podria ser usat posteriorment com a evidència en l'expedient.

El dret a no autoincriminar-se i la importància del to

L'advocat ressalta que el dret a no declarar contra un mateix no només aplica en situacions judicials, sinó també en els controls de trànsit. Això significa que els conductors no tenen l'obligació d'admetre cap infracció, fins i tot si se senten pressionats a fer-ho per l'autoritat. De fet, les declaracions espontànies, com la intenció de col·laborar o ser sincers, poden ser interpretades en contra seva.

El to de la resposta també juga un paper important, segons Flusche. Encara que és essencial mantenir el respecte cap als agents, l'advocat adverteix que això no ha de ser confós amb la renúncia als propis drets.

LAWYER: What NOT to Say When You Get Pulled Over

Evitar actituds desafiants o enfrontaments innecessaris contribueix que el control es mantingui en un ambient calmat. Com assenyala Andrew Flusche, segons com es maneja el primer contacte amb l'autoritat pot determinar si el conductor rep un simple avís o, per contra, una multa formal.