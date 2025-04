Salten les alarmes a Movistar per un error imperdonable: 'M'havien cobrat...'

Un usuari de Movistar ha encès les alarmes després de denunciar un error en el sistema de facturació de la companyia. L'afectat va publicar un missatge a X alertant a tots els clients de la companyia d'un possible cobrament indegut.

En el seu missatge va fer una clara advertència. "Atenció tots els que sigueu clients de Telefónica i Movistar, mireu bé les vostres factures", va escriure en el seu post.

Va compartir una captura de pantalla en la qual mostrava una transferència per valor de 61,07 euros de part de Movistar. Corresponia a una devolució que havia sol·licitat i que es va fer efectiva.

Acompanyant la imatge, va explicar que havia recuperat aquests diners. Però que podia haver estat víctima d'una facturació errònia si no hagués estat atent als detalls de la seva factura. "He recuperat aquesta quantitat que m'havien cobrat indegudament, però demà podeu ser vosaltres", va assenyalar.

Pot haver-hi errors en les factures de Movistar

D'aquesta manera convidava a tots els usuaris de l'operadora a revisar els seus rebuts amb més cura. És possible que l'error que va denunciar l'usuari estigui relacionat amb el cobrament d'un servei no sol·licitat. Això es podia haver produït a causa d'un error en el sistema de facturació de Movistar.

Aquest tipus de situacions no són noves, i ja s'han reportat casos similars en el passat. Com era d'esperar també va rebre resposta per part d'atenció al client de l'operador. "Ens alegrem que hagis rebut la devolució", van assenyalar en un missatge dirigit a l'usuari afectat.

Encara que l'operadora ha actuat ràpidament, molts usuaris continuen preocupats per la possibilitat que aquest tipus d'errors puguin tornar a ocórrer. Especialment si no es revisen a fons les factures.

Aquest incident serveix com un clar recordatori per a tots els usuaris de Movistar de la importància de revisar minuciosament cada factura. Els cobraments indeguts, ja sigui per serveis no contractats o per errors en el sistema, poden passar desapercebuts si no s'està pendent d'ells. Per això, el consell d'aquest client és eloqüent, que aconsella mirar bé els rebuts.

Els clients de Movistar han d'estar en alerta

Aquest incident ha posat en alerta a molts usuaris. Es qüestionen si la companyia està prenent totes les mesures necessàries per evitar futurs errors en el seu sistema de facturació. En aquest sentit, convé seguir els consells d'aquest client, que ha experimentat de primera mà les conseqüències d'un error en el cobrament de serveis.

La seva queixa és un clar avís per a tots els clients de l'operador. No cal donar per fet que tot està correcte en les factures. Els errors poden ocórrer, i només una revisió minuciosa pot evitar que ens veiem afectats per cobraments indeguts.