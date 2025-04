Santoral d'avui, dimarts 15 d'abril de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest dimarts, el Santoral de l'Església Catòlica celebra un dia especial en el camí espiritual que va traçant la Setmana Santa. En ell intensifiquem la nostra preparació per viure el Tridu Pasqual.

Què significa el Dimarts de la Controvèrsia, la festivitat més important del dimarts, 15 d'abril?

El Santoral de l'Església Catòlica celebra avui en especial el Dimarts Sant o Dimarts de la Controvèrsia. El Tridu equival als dies centrals de l'Any litúrgic, en els quals celebrem el misteri de la Passió, de la Mort i de la Resurrecció del Senyor.

El Tridu Pasqual s'inicia entrada la tarda del Dijous Sant. Va fins a la irrupció de l'alegria Pasqual la nit del Dissabte Sant, amb la celebració de la Vetlla. Un goig que es prolonga fins al diumenge.

El Dimarts de controvèrsia recorda els moments en què Jesús es va enfrontar als seus acusadors i a aquells que tenien el poder de condemnar-lo.

El Senyor va comparèixer davant els líders religiosos i polítics del moment. Aquests van posar en dubte la seva autoritat per predicar i realitzar miracles.

Gran va ser el seu dolor en saber-se traït per un dels seus, Judes. Aquest va decidir tancar els ulls i lliurar-lo com un malfactor, convertint-lo en blanc de desconfiança, en motiu de controvèrsia.

Més tard els fariseus interroguen Jesús sobre el tribut. Va ser llavors quan el Fill de Déu respon amb una de les seves frases més icòniques.

"Doneu, doncs al Cèsar el que és del Cèsar; i a Déu el que és de Déu", mostrant una moneda. Un episodi que reflecteix la saviesa de Jesús i la seva habilitat per transmetre ensenyances profundes amb enginy.

San Telmo

San Telmo va ser un sacerdot catòlic espanyol que va viure al segle XII. Després d'exercir com a canonge a Palència va ingressar a l'Orde dels Predicadors com a frare i es va distingir per la seva eloqüent retòrica.

Beat Cèsar de Hus

El beat Cèsar de Hus va ser un religiós francès que va viure al segle XVI. Es va lliurar completament a la predicació i a la catequesi. Va ser el fundador de la Congregació de Pares de la Doctrina Cristiana, per donar glòria a Déu amb la instrucció dels fidels.

Altres Sants: el Santoral complet del dimarts 15 d'abril:

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats: