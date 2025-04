Ningú esperava que Movistar premés l'accelerador així: Orange i Vodafone ja tremolen

Movistar ha mogut fitxa davant l'astorament de la competència. Ningú s'imaginava que l'operador espanyol faria un pas tan gran en el mercat de la televisió de pagament. Però el cert és que la seva última oferta ha deixat a molts amb la boca oberta i a Orange i Vodafone amb bastant preocupació.

Durant els últims mesos ha estat promocionant el seu servei de televisió, Movistar Plus+, amb preus molt atractius. Per només 9,99 euros al mes o 99,90 euros l'any, els usuaris poden gaudir d'una gran varietat de continguts. Amb sèries, pel·lícules, esports, programes exclusius i molt més.

Fins i tot, en certes ocasions, s'ha pogut accedir a Movistar Plus+ gratis per temps limitat. Per exemple, recentment es van oferir mesos gratuïts en comprar una Smart TV de Samsung o en fer-se membre del Club Dia.

Però la sorpresa ha arribat amb una nova aliança que ningú esperava. Movistar s'ha unit a Repsol per llançar una promoció que podria canviar les regles del joc. Si contractes la tarifa Waylet Luz Precio Fijo TV de Repsol, reps un any gratis de Movistar Plus+.

Així és, 12 mesos sense pagar ni un euro per un dels serveis de televisió més complets del mercat.

Movistar i Repsol et permeten estalviar fins a 120 euros l'any

Aquesta oferta de Movistar i Repsol té un valor real de gairebé 120 euros l'any (si considerem la tarifa mensual estàndard). O de 100 euros si prenem com a referència la tarifa anual. Sens dubte, un estalvi important que moltes famílies espanyoles no voldran deixar passar.

Això sí, aquesta promoció té lletra petita. Estarà disponible fins al 13 de març de 2026, però només la podran aprofitar les primeres 60.000 contractacions. Així que si estàs interessat, convé no pensar-ho massa.

Aquest moviment estratègic col·loca a Movistar en una posició molt forta en el mercat de la televisió i les telecomunicacions. En oferir Movistar Plus+ gratis, l'operador atraurà a una gran quantitat de nous clients. Tant per al seu servei de televisió com per a possibles contractacions d'altres productes del seu catàleg.

Orange i Vodafone han de moure fitxa

Mentrestant, Orange i Vodafone s'enfronten a una situació complicada. Encara que també ofereixen serveis de televisió i continguts atractius, aquesta ofensiva de Movistar els obliga a reaccionar si no volen perdre terreny. Queda per veure si respondran amb noves promocions o si baixaran preus.

El que està clar és que Movistar ha trepitjat l'accelerador i ha decidit anar a per totes. La seva oferta de televisió es torna encara més irresistible gràcies a aquesta aliança amb Repsol. I en un mercat on cada client compta, aquesta jugada pot marcar un abans i un després.