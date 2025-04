Preu de la llum avui, dimecres 16 d'abril, per hores

El preu mitjà de la llum per a aquest dimecres, 16 d'abril de 2025, és de 12,14 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de dimarts, parlem d'una petita pujada, de 0,41 euros. Recordem que, en la jornada del 15 d'abril, la tarifa mitjana de llum se situarà en els 11,73 euros per MWh.

En les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) es poden observar alguns detalls cridaners. Per exemple, en la franja més cara del dia, el preu del MWh no superarà en cap cas els 70 euros. A més, en la franja més cara de la jornada tornarem a registrar preus negatius.

Preu de la llum avui, dimecres 16 d'abril de 2025, hora a hora

Això és un bon exemple de com els preus es mantindran en nivells realment econòmics. Una gran notícia per als consumidors, que podran aprofitar la jornada de dimecres per fer tots aquells treballs que queden pendents. Les bones condicions meteorològiques estan ajudant, sens dubte, a baixar el preu de la llum.

Així, d'11:00 a 15:00 el MWh costarà 0 euros, encara que no parlem del preu més baix del dia. La tarifa més barata de dimecres la trobem de 15:00 a 17:00, quan el MWh costarà -0,01 euros. Finalment, de 17:00 a 18:00 el preu del MWh tornarà a situar-se en els 0 euros.

11:00 - 15:00: 0 €/MWh

15:00 - 17:00: -0,01 €/MWh

17:00 - 18:00: 0 €/MWh

18:00 - 19:00: 0,65 €/MWh

I quan serà més cara la llum dimecres?

La veritat és que la matinada de dimecres no serà especialment cara, ja que els preus es mantindran en nivells moderats. De totes maneres, vigila el teu consum de 00:00 a 02:00, quan el MWh costarà 16,22 euros. També de 07:00 a 08:00, perquè el MWh tindrà un cost de 17,46 euros.

20:00 - 21:00: 30,92 €/MWh

21:00 - 22:00: 69,21 €/MWh

22:00 - 23:00: 36 €/MWh

23:00 - 00:00: 22,15 €/MWh

A la nit, de 20:00 a 21:00 el MWh passarà a costar 30,92 euros, després d'una tarda especialment barata. El preu més alt del dia el trobem de 21:00 a 22:00, quan el MWh costarà 69,21 euros. Per últim, de 22:00 a 23:00 el MWh costarà 36 euros.