Jugada mestra de Movistar: aquest xollo és una vegada a la vida i no pots perdre'l

Si ets un amant de la televisió i vols gaudir d'un contingut exclusiu i variat, no pots deixar passar aquesta increïble oferta de Movistar. La companyia ha llançat una promoció que et permetrà gaudir de la seva plataforma de televisió Movistar Plus+ a un preu molt més econòmic. I el millor de tot és que pots aprofitar-ho ara mateix abans que s'acabi.

Movistar Plus+ és una de les plataformes de televisió més completes que existeixen al mercat. Compta amb una àmplia oferta de contingut que inclou sèries, pel·lícules, esports i programes exclusius. De fet, s'ha convertit en una de les opcions preferides per als amants de l'entreteniment.

El preu habitual de Movistar Plus+ és de 9,99 euros al mes, el que equival a 119,88 euros a l'any si es contracta la subscripció mensual. No obstant això, ara Movistar ha decidit fer una jugada mestra que et permetrà accedir a la seva plataforma a un preu més assequible, amb un important estalvi.

Movistar prepara un preu especial

La gran novetat és que Movistar ha llançat una tarifa anual per accedir a Movistar Plus+. En lloc de pagar mes a mes, ara pots pagar 99,90 euros per tot un any de subscripció a la plataforma. Aquest preu, en comparació amb els 119,88 euros que pagaries en contractar la tarifa mensual, et permet estalviar 20 euros a l'any.

El millor d'aquesta tarifa anual és que el cost mensual es redueix considerablement. Si contractes l'opció de pagament únic per un any, el cost mensual de Movistar Plus+ es redueix a 8,325 euros al mes. És a dir, estaries pagant gairebé 2 mesos menys a l'any en comparació amb la tarifa mensual.

És important destacar que per gaudir d'aquest descompte, has de realitzar el pagament de la subscripció anual de forma única i per avançat. Encara que això pugui semblar un desavantatge per a alguns, la veritat és que l'estalvi compensa amb escreix aquesta despesa inicial. A més, l'accés a tot el contingut de Movistar Plus+ durant 12 mesos és una excel·lent inversió per als usuaris que busquen entreteniment de qualitat.

Avantatges de Movistar Plus+

Si encara no t'has decidit, et donem algunes raons més per les quals Movistar Plus+ és una plataforma que val la pena. En primer lloc, ofereix contingut exclusiu d'alta qualitat, incloent sèries i pel·lícules que no trobaràs en altres plataformes. A més, la seva oferta d'esports és inigualable, amb retransmissions en directe dels millors esdeveniments esportius del moment.

Un altre punt a favor és la seva facilitat d'ús i accessibilitat. Pots gaudir del contingut en diferents dispositius, des de la teva televisió fins al teu mòbil, tauleta o ordinador, el que et permet veure el que més t'agrada en qualsevol lloc i en qualsevol moment.