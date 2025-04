Santoral d'avui, dilluns 21 d'abril de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest dilluns, 21 d'abril, el Santoral de l'Església Catòlica recorda la data en què comença el Temps Pasqual. És un període de 50 dies que commemora la mort i resurrecció de Jesucrist.

El Santoral de l'Església Catòlica celebra aquest dia el Dilluns de Pasqua. Va ser el dilluns després del diumenge de Resurrecció quan un àngel va anunciar a les dones que visitaven la tomba de Crist, en trobar-se-la buida, que aquest havia ressuscitat. Una paraula que va marcar un abans i un després per als seguidors de Crist.

L'Evangeli explica que aquest és el dia en què les dones, després dels esdeveniments de la mort de Crist, van al seu sepulcre. Quan arriben, no troben el cos del Mestre. És un àngel del Senyor, que les espera en aquell lloc qui els dona la gran notícia.

"No tingueu por! Sé que vosaltres busqueu Jesús, el que va ser crucificat. No és aquí! Ha ressuscitat, tal com va dir. Veniu a veure el lloc on estava posat".

Aquest episodi conté el missatge que es deriva de l'alegria de la resurrecció. Encara que no és festa de precepte, el Dilluns de Pasqua se celebra de diverses formes.

El Dilluns de Pasqua és el dia de la mona, una tradició que marca el final de la Setmana Santa i de la Quaresma. En aquest dia, es regala la mona als nens i es reuneixen les famílies per menjar-la.

San Anselm de Canterbury

San Anselm de Canterbury va ser un monjo anglès que va viure al segle XI. Aquest abat ensenyava als germans a caminar per la via de la perfecció i a buscar Déu per la comprensió de la fe. Va treballar per la llibertat de l'Església, i per això va patir dificultats i desterraments.

Sant Conrat de Parzham Birndorfer

Sant Conrat de Parzham Birndorfer va ser un religiós d'origen alemany que va viure al segle XIX. Pertanyia a l'Orde dels Germans Menors Caputxins i durant més de quatre dècades va exercir l'humil ofici de porter. Sempre generós amb els pobres, mai va acomiadar un necessitat sense haver-li ofert una ajuda cristiana amb les seves amables paraules.

