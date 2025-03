Movistar ho confirma i posa en alerta milers d'espanyols: ves amb molt de compte

Movistar ha llançat una alerta als seus usuaris sobre un nou intent d'estafa que està afectant diverses persones. Aquest engany, que involucra un número de telèfon aparentment legítim, ha generat preocupació entre els clients de l'operadora.

El missatge és clar. Hem d'estar molt atents als números des dels quals rebem trucades o missatges. I és que els delinqüents estan cada cop més sofisticats.

Un número semblant al de Movistar, però no ho és

El focus d'aquest advertiment se centra en un número de telèfon que finalitza en 1004. A simple vista, pot semblar una trucada oficial de Movistar. És similar al número tradicional d'atenció al client de l'empresa, 1004.

Tanmateix, Movistar aclareix que aquestes trucades no provenen del seu servei d'atenció al client i no tenen res a veure amb ells. Els estafadors estan utilitzant aquest número per fer-se passar per l'operadora i enganyar els usuaris.

Aquest intent d'estafa segueix un modus operandi molt concret que Movistar ha denominat com la 'doble trucada'. El procés comença quan un usuari rep una trucada d'un número llarg que acaba en 1004. Una persona a l'altre costat del telèfon assegura ser de Movistar i ofereix una "gran oferta".

L'objectiu de la trucada és que l'usuari accepti l'oferta, cosa que obrirà la porta per a una sèrie d'accions malintencionades. En cas que doni el vistiplau, els estafadors intentaran guiar-lo a través d'una falsa contractació. Però el que busquen realment és obtenir accés a l'àrea privada del client a la plataforma de Movistar.

Per a això, intentaran obtenir la teva contrasenya personal. En el pitjor dels casos, aconseguiran robar la teva informació confidencial i comprometre el teu compte.

Un dels passos més perillosos en aquest tipus d'estafes és l'SMS de confirmació. Quan els estafadors intenten canviar la contrasenya del teu compte, rebràs un missatge de text amb un codi de confirmació. És fonamental que no donis aquest codi sota cap circumstància.

Si ho fas, els delinqüents podrien accedir a la teva àrea personal i gestionar el teu compte com si fossis tu. Amb aquestes dades, els estafadors podrien fins i tot sol·licitar un canvi de companyia sense el teu consentiment. Després es posaran en contacte amb tu novament per confirmar el canvi d'operador.

Això sí, en cas que no l'acceptis, et demanaran diners per revertir el procés i tornar el teu contracte al seu estat original.

Què fer si reps una trucada sospitosa

Si mai reps una trucada d'un número que acaba en 1004 o qualsevol altre número estrany, el més recomanable és rebutjar-la. Movistar subratlla que mai contactaran els usuaris d'aquesta manera per oferir promocions o realitzar gestions sobre el seu compte. A més, en cas de rebre un missatge sospitós o una sol·licitud d'informació personal, és important no respondre ni fer clic en cap enllaç.

Si mai tens dubtes sobre l'autenticitat d'una comunicació, el més segur és contactar directament amb el servei d'atenció al client de Movistar. Serà a través dels seus canals oficials.