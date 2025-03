Els clients de Movistar no poden més: han de prendre mesures amb urgència

Els clients de Movistar s'han vist sorpresos i frustrats per una sèrie de bloquejos a diverses pàgines web, el que ha generat una gran indignació entre els usuaris d'aquest operador. Les queixes es multipliquen a les xarxes socials, on cada vegada més persones denuncien que el seu accés a llocs web és restringit, especialment durant els caps de setmana.

La raó darrere d'aquests bloquejos sembla estar relacionada amb un intent conjunt de Movistar i LaLiga de frenar la pirateria a internet. Segons els informes, l'operadora està bloquejant l'accés a certs llocs web on es transmeten continguts de futbol de manera il·legal. No obstant això, el problema ha transcendit i ara afecta moltes pàgines que no estan involucrades en activitats irregulars.

Un client de Movistar va aprofitar el seu espai a les xarxes socials per denunciar aquesta situació. L'usuari va expressar la seva frustració amb un missatge contundent. "Movistar em talla l'accés a un munt de webs per culpa del futbol", va assegurar enfadat.

Aquesta declaració reflecteix el malestar generalitzat que molts senten en veure restringit l'accés a pàgines que res tenen a veure amb la pirateria.

Movistar no compleix amb el promès

L'usuari va deixar clar que, malgrat pagar gairebé 100 euros al mes pel servei, la companyia li deixava "amb la meitat del servei tots els caps de setmana". La queixa no és només sobre la interrupció de l'accés a webs relacionades amb el futbol, també sobre una experiència generalitzada de servei incomplet.

Els clients senten que estan pagant per alguna cosa que no poden gaudir completament, i aquest és un factor clau en l'augment de les queixes contra Movistar.

La companyia ha respost a les queixes dels usuaris lamentant les "molèsties ocasionades". Demanen als clients afectats que reportin els llocs web bloquejats juntament amb les adreces IP de les pàgines en qüestió. D'acord amb l'operadora, aquests informes permetran identificar i resoldre els problemes específics que estan provocant la restricció de l'accés.

No obstant això, aquesta resposta no ha aconseguit calmar la indignació generalitzada. Molts usuaris consideren que la solució proposada no és suficient. Continuem suportant bloquejos sense obtenir explicacions clares de per què s'estan produint.

Quines mesures poden prendre els usuaris de Movistar?

La frustració dels clients de Movistar està creixent, i alguns ja estan considerant prendre mesures dràstiques. Algunes de les opcions que consideren inclouen canviar de proveïdor d'internet o presentar reclamacions formals a la companyia. De fet, alguns usuaris afirmen que estan avaluant la possibilitat d'abandonar l'operador.

D'altra banda, alguns clients estan optant per buscar solucions alternatives per evitar els bloquejos. És el cas de l'ús de serveis de VPN (Xarxes Privades Virtuals), que els permeten sortejar les restriccions d'accés a certs llocs web. Encara que això no resol el problema de fons, molts ho veuen com una manera de recuperar part de la llibertat digital.

El malestar és palpable, i els clients de Movistar exigeixen mesures clares i una solució definitiva que els permeti gaudir d'un servei complet. Mentrestant, les queixes continuen sumant-se, i molts s'estan plantejant seriosament deixar enrere l'operadora que consideraven una de les més fiables.