Salten totes les alarmes a Vodafone: no val la pena i els clients ho tenen clar

Un usuari de Vodafone ha desfermat una polèmica en compartir una queixa a les xarxes socials sobre les condicions del seu contracte. Aquesta denúncia ha posat en alerta molts clients que, com ell, se senten enganyats per la companyia.

La situació que descriu posa de manifest diverses pràctiques qüestionables que podrien fer-te reconsiderar si realment val la pena seguir a Vodafone. Segons la queixa vessada per aquesta persona, els seus pares estan pagant 106 euros per un pack que a la pàgina web de Vodafone apareix a un preu molt més baix.

En concret a 57 euros durant tres mesos i després 78 euros. Davant aquesta discrepància, el client decideix contactar amb la companyia per demanar una millora de les condicions del seu contracte. Però la resposta que rep no és la que esperava.

Des d'atenció al client li indiquen que no hi ha possibilitat de millorar el contracte. Però com a compensació li ofereixen uns cascos a canvi d'una permanència de dos anys.

Poca atenció de Vodafone als clients actuals

El que molts usuaris no saben és que aquestes situacions són molt més comunes del que sembla. És habitual que, després de passar els primers anys, molts clients de Vodafone es trobin amb preus més alts que aquells que acaben de signar un nou contracte.

Això es deu a una estratègia que la companyia sol emprar. Passa per oferir preus atractius i promocions exclusives a nous usuaris. Per la seva banda, els clients fidelitzats, encara que portin anys amb ells, no se'ls donen les mateixes condicions.

Aquesta és una de les principals raons per les quals molts usuaris se senten decebuts. Sembla que la fidelitat no té recompensa.

Sovint, el procés de queixa o sol·licitud de millora a Vodafone acaba amb la mateixa resposta. No hi ha possibilitat d'ajustar el contracte, i l'oferta més atractiva per al client és un canvi d'equip amb una permanència a llarg termini. Aquesta pràctica ha estat àmpliament criticada a les xarxes socials, on els clients comparteixen les seves experiències i frustracions.

La resposta estàndard d'atenció al client sol ser demanar les dades del titular per comprovar "les possibles promocions existents" a l'àrea de client. Tanmateix, és molt probable que, després de tot aquest procés, el client s'enfronti a la mateixa realitat. És a dir, un preu molt més alt que el dels nous usuaris.

Valorar la possibilitat de canviar-te a un altre operador

Si ets client de Vodafone i sents que estàs pagant més que altres, potser és hora de replantejar-te si val la pena seguir. La falta de transparència en les promocions, juntament amb les constants queixes sobre la falta d'atenció al client, són motius per pensar-ho.

No és la primera vegada que salten les alarmes a l'operador a causa d'aquestes pràctiques. I el més preocupant és que sembla que la companyia no ha fet esforços significatius per millorar la situació dels seus clients més antics.