Ningú esperava aquest canvi a Orange: arriba en el moment adequat i tothom aplaudeix

Orange ha aconseguit captar l'atenció de tothom recentment amb una oferta que ha deixat a molts sorpresos. La companyia de telecomunicacions ha rebaixat una de les seves tarifes més atractives, fent una proposta que inclou no només internet i trucades. També futbol, televisió i més.

Una oferta que no només canviarà la manera en què molts veuen les telecomunicacions. A més, convencerà a mitja Espanya, especialment als amants del futbol i de les plataformes de streaming.

L'oferta amb futbol d'Orange

La nova oferta d'Orange permet gaudir d'un pack molt complet per només 42 euros al mes. Una tarifa que ha baixat considerablement des del seu preu original de 95 euros. Aquest pack inclou fibra de 600 Mb, una línia mòbil il·limitada amb 5G+, televisió amb més de 90 canals i, el més cridaner, tot el futbol.

Sens dubte, aquesta rebaixa és una gran notícia per als seguidors del futbol. Podran gaudir de la competició de manera completa sense haver de pagar un preu elevat. I el millor de tot és que aquesta promoció estarà disponible durant 12 mesos a aquest preu reduït.

Però, com sabem, les ofertes d'Orange no es limiten només a un tipus d'usuari. La companyia també pensa en aquells que necessiten més línies mòbils o no volen perdre's les seves plataformes de streaming preferides. Si ets dels que necessita dues línies mòbils, Orange té la solució.

Hi ha una opció de contracte amb fibra 1 GB, dues línies mòbils il·limitades amb 5G+, televisió amb més de 90 canals i accés a Netflix i Disney+. Tot això per només 49 euros al mes, en lloc dels 91 euros que costava anteriorment. És una oferta difícil de rebutjar per a aquells que no només busquen connectivitat, sinó també entreteniment a través dels serveis de streaming.

Per a aquells que necessitin més contingut a les seves plataformes de streaming, Orange té encara una opció més. Per 54 euros al mes (en comptes de 96 euros), es pot contractar fibra d'1 Gb, dues línies mòbils amb 5G+. A més de televisió amb més de 90 canals i accés a Netflix, Prime Video i Disney+.

Orange ofereix el futbol a bon preu en el tram decisiu

Aquesta és, sens dubte, una de les ofertes més completes que Orange ha llançat. Resulta perfecta per a aquells que no volen perdre's de res: ni el futbol, ni les seves sèries o pel·lícules preferides.

Les promocions d'Orange són una de les més completes i atractives del mercat. Compten amb preus rebaixats que permeten accedir a serveis d'alta qualitat a una fracció del seu preu original. A més, la inclusió de tot el futbol en l'oferta és un ganxo potent per atreure els aficionats a l'esport rei.

I més ara, que ja enfoquem la recta final de la temporada i queda tot per decidir en les diferents competicions.