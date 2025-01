Ni Orange, ni Vodafone: Movistar haurà de garantir això a tot Espanya

Movistar ha rebut un encàrrec important recentment. Va ser escollida per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) per prestar el servei universal d'internet i veu a Espanya. Aquesta obligació s'estendrà durant els dos pròxims anys.

Aquest servei està destinat a assegurar que tots els ciutadans, sense importar la seva ubicació, puguin accedir a serveis de telecomunicacions bàsics. És el cas d'internet i veu, a preus reduïts i amb una qualitat adequada.

Movistar, l'única opció disponible

L'assignació de Movistar per oferir aquest servei universal s'ha produït després que tant Vodafone com Orange rebutgessin aquesta possibilitat. La CNMC havia plantejat una licitació perquè diverses companyies poguessin competir per aquest contracte. Però en no haver-hi interessats va fer una designació directa.

Admeten que l'ideal hauria estat una licitació oberta. Però la CNMC considera que aquesta decisió és necessària per garantir la continuïtat del servei universal. Sobretot per assegurar que tots els ciutadans puguin tenir accés a aquests serveis bàsics.

El servei universal té com a objectiu que tots els ciutadans puguin gaudir d'un accés a internet i veu a un preu raonable. Fins i tot aquells en àrees rurals o remotes. A més, Movistar es comprometrà a oferir una qualitat mínima en el servei, la qual cosa inclou assegurar que els usuaris rebin una velocitat d'internet adequada.

Des de la CNMC, s'han donat algunes recomanacions a Movistar per millorar la prestació d'aquest servei en els pròxims anys. Una de les principals suggeriments és augmentar la velocitat mínima de connexió a 30 Mbps. Una cosa que permetrà als usuaris gaudir d'una experiència més fluida a internet.

A més, se'ls ha instat a treballar per estendre la cobertura de 100 Mbps a més zones del país.

Més propostes a Movistar per millorar el servei universal

La CNMC també ha recomanat a Movistar que incrementi el límit de dades en tecnologies sense fils o satel·litàries. Actualment, el límit és de 45 GB al mes, però se suggereix que aquest s'ampliï fins a 150 GB. Aquesta mesura permetrà als usuaris aprofitar més el seu servei d'internet.

A més, s'ha instat a millorar la transparència en la informació que ofereix sobre aquest servei. La CNMC suggereix que la companyia agrupi de manera clara totes les condicions, tarifes i processos de contractació al seu web. Això permetrà als usuaris conèixer fàcilment les opcions disponibles i entendre de manera senzilla com contractar el servei universal.

Amb Movistar encarregant-se del servei universal d'internet i veu el 2025 i 2026, s'espera que més persones puguin comptar amb accés a serveis de telecomunicacions bàsics. No obstant això, dependrà de la companyia complir amb les recomanacions de la CNMC per millorar la qualitat i l'accessibilitat del servei.

Mentrestant, Vodafone i Orange hauran de centrar-se en els seus serveis comercials tradicionals, sense l'obligació de prestar el servei universal. La qual cosa deixa a Movistar en una posició privilegiada per garantir la connectivitat a tot el país.