Comunicat oficial de Vodafone: reconeix que no pot aguantar més amb això

Vodafone ha emès un comunicat important que afectarà molts dels seus clients. Degut als increments de preu en els serveis de Netflix, es veurà obligada a augmentar les tarifes d'aquells paquets que inclouen aquesta plataforma. Aquest ajust, encara que esperat, ha generat preocupació entre els clients.

Des de l'operadora asseguren que han fet tot el possible per mantenir els preus com estaven fins ara. Però ara ja han dit prou.

Per què Vodafone augmenta les tarifes?

Al octubre del 2024, Netflix va decidir pujar els preus dels seus plans de subscripció. El que va afectar directament els usuaris que accedeixen al contingut a través de la seva plataforma. En el cas de Vodafone havia intentat mantenir els costos estables per als seus clients.

No obstant això, la pujada de preus de Netflix ha estat insostenible per a l'operador britànic. Finalment ha optat per reflectir aquest augment en les seves tarifes.

D'aquesta manera, contractar Netflix a través de Vodafone tindrà un preu similar al de contractar-lo directament des de la seva pàgina web. En qualsevol cas, la companyia de telefonia segueix oferint avantatges addicionals que fan que la seva proposta segueixi sent atractiva.

Nous preus de Netflix a través de Vodafone

Amb els recents canvis de preu a Netflix, ara és necessari pagar el mateix que costaria una subscripció independent a la plataforma de streaming. Els nous preus de Netflix a través de Vodafone són els següents.

Netflix Estàndard amb anuncis passa a tenir un preu de 6,99 euros al mes, quan abans eren 5,99 euros. El mateix passarà amb Netflix Estàndard sense anuncis, que costarà 13,99 euros al mes (abans 12,99 euros). En el cas de Netflix Premium caldrà abonar 19,99 euros al mes (abans 17,99 euros).

Aquests augments responen a la pujada generalitzada de preus de Netflix. Va afectar tots els usuaris, independentment de si la subscripció es realitza directament a la plataforma o a través d'un proveïdor com Vodafone.

Què inclou Vodafone a més de Netflix?

Malgrat que els preus de Netflix s'han ajustat, Vodafone segueix oferint una proposta de valor atractiva. Inclou, en alguns dels seus paquets, altres serveis a més de la plataforma de streaming. Per exemple, també ofereix Vodafone TV, que compta amb més de 70 canals.

De fet, en alguns dels seus paquets més populars, Vodafone combina Netflix amb el seu servei de televisió. A més d'incloure altres beneficis com fibra i mòbil. Així, els usuaris poden gaudir no només de Netflix, sinó també d'un accés complet a Vodafone TV i altres serveis de telecomunicacions.

L'operador disposa de diverses opcions de paquets que incorporen Netflix de manera inherent. Entre els més destacats estan:

Fibra de 600 mb + mòbil 5G de 25 GB + Netflix Estàndard amb anuncis per 41,99 euros al mes.

Fibra de 600 mb + dos mòbils 5G de 25 GB + Netflix Estàndard amb anuncis per 46,99 euros al mes.

Aquests paquets combinen connexió d'alta velocitat amb fibra, accés a Netflix i Vodafone TV. Això fa que resulti una opció atractiva per a aquells que busquen una oferta completa de telecomunicacions a un preu competitiu.