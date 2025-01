Preu de la llum avui, divendres 17 de gener, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest divendres, 17 de gener de 2025, és de 135,62 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà del dijous, parlem d'una imperceptible pujada, de 0,53 euros. I tot perquè, en la jornada del 16 de gener, la tarifa mitjana de llum era de 135,09 euros per MW/h.

En definitiva, tornem a estar en una jornada amb tarifes molt similars a les de dijous. De fet, així ho reflecteixen les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la franja més barata de totes, la llum se situarà en els 200 euros per MW/h, un preu realment car.

Preu de la llum avui, divendres 17 de gener de 2025, hora a hora

Els consumidors, per tant, hauran de planificar molt bé la seva despesa de llum també durant aquest divendres. Hi haurà alguns trams una mica més econòmics, encara que el MW/h no baixarà en cap moment dels 100 euros. En definitiva, si no fa molta falta, el millor és posposar la rentadora o la planxa, a l'espera de preus més econòmics.

Així, de 12:00 a 13:00 el MW/h tindrà un preu de 115,2 euros, encara que entre les 13:00 i les 14:00 baixarà a 108,5 euros. La tarifa més barata de tot el dia, però, la trobem de 14:00 a 15:00, quan el MW/h costarà 106,5 euros. Finalment, de 15:00 a 16:00 el preu del MW/h serà de 115 euros.

12:00 - 13:00: 115,2 €/MWh.

13:00 - 14:00: 108,5 €/MWh.

14:00 - 15:00: 106,5 €/MWh.

15:00 - 16:00: 115 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el divendres?

Quant a les tarifes més cares de tot el dia, de 07:00 a 08:00 el MW/h tindrà un cost de 150,84 euros. Entre les 08:00 i les 09:00 tindrem la tarifa més alta de tot el divendres: 200 euros per MW/h. Finalment, de 09:00 a 10:00 el preu del megawatt hora (MW/h) es moderarà una mica, fins a situar-se en els 155,1 euros.

08:00 - 09:00: 200 €/MWh.

18:00 - 19:00: 175 €/MWh.

19:00 - 20:00: 174,22 €/MWh.

20:00 - 21:00: 157,91 €/MWh.

A la tarda, de 18:00 a 19:00 el MW/h costarà 175 euros, un preu similar als 174,22 euros que costarà de 19:00 a 20:00. Entre les 20:00 i les 21:00 el preu serà de 157,91 euros. Finalment, de 21:00 a 22:00 el MW/h tindrà un preu de 153,27 euros.