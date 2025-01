Comunicat d'última hora de Movistar: aquests clients s'alliberen de l'augment de preus

Movistar ha iniciat l'any amb una actualització de tarifes que, com ja és habitual, entra en vigor durant el mes de gener. Des del passat 13 de gener, els clients van començar a notar aquest canvi en els preus d'alguns serveis. No obstant això, un detall important per als usuaris és que no tots es veuran afectats per aquesta pujada.

Aquest ajust anual de l'operador contempla increments que oscil·len entre els 10 cèntims i els 4 euros al mes. Tot depèn del paquet contractat. Aquestes variacions afecten a una àmplia gamma de serveis, incloent tarifes de mòbil, fibra i combinats que integren televisió.

L'objectiu de la companyia és ajustar els preus a les condicions del mercat. A més de continuar oferint serveis competitius pel que fa a tecnologia i qualitat.

Qui està exempt de la pujada de Movistar?

Segons Movistar, aquells clients que actualment gaudeixen d'una promoció activa no es veuran afectats per aquest augment. Respectaran l'import actual que apareix a la seva factura fins que finalitzi el període promocional, assenyalen en un comunicat.

Aquest aspecte resulta clau. I és que moltes persones aprofiten les ofertes temporals per contractar serveis, assegurant-se així una tarifa fixa durant un temps. Per tant, aquells que van contractar una promoció en el seu dia no es veuran afectats per un increment de preus.

És important revisar les condicions de cada campanya per confirmar fins quan es mantindrà el preu vigent. Aquesta excepció aporta tranquil·litat a aquells que ja compten amb descomptes aplicats als seus contractes.

Un altre punt destacat per Movistar és que davant aquesta pujada de tarifes, els clients tenen total llibertat per donar-se de baixa. Ja sigui d'alguns o de tots els serveis contractats. La companyia assegura que no aplicarà cap penalització per això, complint així amb la normativa vigent que protegeix els consumidors.

A més, recorden que per a aquells que decideixin mantenir els seus serveis, sempre està disponible l'opció de personalitzar els paquets. Així podran ajustar-los millor a les seves necessitats i pressupostos.

Consells per als clients de Movistar

Si ets client de Movistar, és recomanable que revisis la teva factura actual per conèixer com t'afecta aquesta actualització de tarifes. Si comptes amb una promoció activa, verifica la seva data de venciment. Assegura't d'aprofitar al màxim les condicions especials abans que expiri.

D'altra banda, si tens dubtes o desitges modificar el teu contracte, pots contactar amb el servei d'atenció al client de Movistar. Ells podran orientar-te sobre les opcions disponibles i ajudar-te a prendre la millor decisió segons les teves necessitats.

Amb aquest missatge, l'operador busca mantenir una comunicació clara i directa amb els seus usuaris. El fet que respectin els preus de les promocions actives i ofereixin llibertat per rescindir contractes sense penalitzacions demostra que van de debò. I que els preocupen els clients.