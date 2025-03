El missatge de Movistar que indigna milers de clients: és un cop molt dur

Els clients de Movistar han mostrat en les últimes setmanes el seu malestar a través de les xarxes socials a causa dels continus bloquejos de pàgines web. Solen coincidir amb els partits de futbol de LaLiga i afecta tot tipus de portals. Això ocorre en un intent per controlar les retransmissions de futbol pirates, però ha acabat afectant tot tipus de pàgines.

Molts dels afectats consideren que la situació s'ha tornat insostenible. Els bloquejos de les webs han estat freqüents, i els clients no entenen per què han de pagar per un servei que no poden gaudir en la seva totalitat.

La compensació de Movistar

Finalment, Movistar ha reconegut la situació i ha decidit oferir una compensació als usuaris afectats. La compensació consisteix en una devolució mínima de 2 euros + IVA per dia d'incidència, recull el portal Adsl Zone. Per exemple, un usuari va informar que va rebre 14,16 euros més IVA com a compensació per set dies en què va patir problemes amb el seu servei d'internet a causa dels bloquejos.

Aquesta compensació ha estat confirmada per diversos usuaris en xarxes socials. No obstant això, molts consideren que la quantitat oferta per Movistar no és suficient.

Especialment quan la interrupció del servei els ha privat de gaudir de certes pàgines que necessitaven. Ja sigui per treballar, estudiar o simplement jugar. La indignació continua sent palpable entre els clients, que esperaven una solució més d'acord amb les molèsties sofertes.

Com reclamar la indemnització?

La compensació que ofereix Movistar està regulada per l'Article 16 del Reial decret 899/2009. El qual estableix que els operadors de telecomunicacions han d'indemnitzar els seus abonats en cas que hi hagi una interrupció del servei. Ha de durar més de sis hores en l'horari de 8:00 a 22:00 hores.

Això significa que si s'experimenta una interrupció prolongada en aquest període, els usuaris tenen dret a rebre una compensació. Per reclamar-la és necessari seguir certs passos. En primer lloc, s'ha de tenir en compte que les compensacions es realitzen a mes vençut, és a dir, que les devolucions s'apliquen al següent cicle de facturació.

A més, per presentar una reclamació, és fonamental ser el més precís possible. Principalment a l'hora d'explicar a Movistar quins van ser els dies específics en què es va patir la interrupció del servei.

És recomanable contactar amb la companyia a través de diversos canals, com el telèfon o WhatsApp. Però sobretot ser insistent perquè la reclamació sigui atesa adequadament. A més, s'ha de comptar amb la factura emesa, ja que és un document essencial per presentar qualsevol tipus de reclamació.