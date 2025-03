Anunci important de Vodafone: fes-ho avui amb urgència o ho pagaràs caríssim

Els aficionats a l'esport que vulguin gaudir dels millors continguts esportius estan d'enhorabona. Vodafone ha llançat una promoció increïble que no pots deixar passar. Si contractes per primera vegada el pla DAZN Futbol o DAZN Motor amb Vodafone TV, podràs gaudir d'un descompte del 50% fins al 31 de juliol.

Però, atenció. Aquest descompte només està disponible fins al 17 d'abril, així que no perdis temps i aprofita aquesta oferta abans que acabi.

Com gaudir DAZN amb Vodafone

DAZN és una plataforma de streaming d'esports que et permet accedir a una gran varietat d'esdeveniments esportius en viu. Entre ells, podràs veure el futbol i el motor, dos dels esports més seguits a tot el món. Si ets un fanàtic d'aquests esports, aquesta plataforma és l'opció perfecta per no perdre't res.

Vodafone t'ofereix la possibilitat de contractar el servei DAZN Futbol o DAZN Motor a través de la seva plataforma Vodafone TV. I el millor de tot és que si ho fas abans del 17 d'abril, podràs gaudir d'un 50% de descompte fins a finals de juliol.

Contractar el pla DAZN Futbol o DAZN Motor amb l'operador britànic és molt fàcil i ho pots fer de diverses maneres. Tens l'opció de contractar-lo a qualsevol botiga Vodafone, a través del telèfon 22123, al web oficial o des de l'aplicació mòbil.

Per fer-ho des de l'app, només has de seguir aquests senzills passos. Accedeix al menú 'Els meus productes', selecciona l'opció 'Mòbil, fibra i TV', escull TV i prem a 'Contractar més packs de TV'.

És important que recordis que aquesta oferta només està disponible si ja ets client de Vodafone TV. O si contractes aquest servei juntament amb el pla DAZN. A més, per poder beneficiar-te d'aquesta promoció, no has d'haver tingut cap pla DAZN anteriorment.

Per què triar Vodafone?

Vodafone és un dels operadors líders a Espanya, oferint serveis de televisió, fibra i mòbil d'alta qualitat. Si t'agraden els esports i vols gaudir d'una experiència completa, Vodafone TV és l'opció perfecta. Amb DAZN Futbol i DAZN Motor, podràs gaudir dels millors esdeveniments esportius des de la comoditat de casa teva

A més, amb Vodafone, no només accediràs a DAZN. També gaudiràs d'una àmplia varietat de canals i contingut exclusiu. Et permetrà seguir de prop tot el que passa al món de l'esport, el cinema, les sèries i molt més.