Ni telefonia ni televisió: Orange anuncia quelcom que deixa els seus clients de pedra

Orange ha pres una decisió que ha deixat sorpresos a molts dels seus clients. La companyia és coneguda principalment pel seu servei de telefonia i televisió. Però està actualment immersa en un procés de cerca d'un soci per al seu negoci d'assegurances.

Aquest pas, inesperat per a alguns, podria marcar un abans i un després en l'estratègia de l'empresa. Segons ha informat Expansión, fins al moment, cinc grans companyies del sector de les assegurances han mostrat interès a associar-se amb l'operador. Entre aquestes, es troben Mapfre, Zurich, Grupo Allianz, Generali i GCO.

Orange fa temps que treballa amb les assegurances

Encara que aquesta notícia pugui sorprendre a molts, en realitat no hauria de ser quelcom tan inesperat per als usuaris d'Orange. L'operadora ja havia començat a oferir assegurances en col·laboració amb diferents asseguradores abans de la fusió amb MásMóvil. De fet, abans de la unió, Orange ja treballava amb companyies com Zurich i Mapfre, mentre que MásMóvil ho feia amb Metlife i Caser.

És a dir, tant Orange com MásMóvil ja comptaven amb acords previs en l'àmbit de les assegurances. Però cadascun d'ells de manera independent.

Amb la fusió entre ambdues empreses, ara busquen consolidar aquests serveis d'assegurances en una oferta més unificada. La idea és crear un servei sòlid que combini la força de les seves respectives carteres de clients amb l'experiència d'un gran soci assegurador. D'aquesta manera, el nou aliat de l'operador en el món de les assegurances podrà aprofitar l'àmplia base de clients que la companyia té en el seu poder.

Segons els plans, s'espera que la identitat del nou soci d'Orange en el negoci de les assegurances sigui revelada abans que acabi el primer semestre de 2025. Aquest moviment és part de l'estratègia de l'operadora per diversificar els seus serveis i oferir als seus clients una gamma més àmplia de productes.

Orange vol oferir quelcom més als usuaris

La cerca d'un soci per a les assegurances no només reflecteix una estratègia de creixement per a Orange. També representa una oportunitat per als clients de l'operadora. La fusió de serveis de telecomunicacions amb assegurances permet als usuaris accedir a ofertes més integrades i paquets complets.

Podrien resultar-los atractius, tant en preu com en comoditat. A més, un soci de renom en el sector assegurador, com els esmentats anteriorment, podria aportar avantatges competitives significatives. Ja siguin preus més competitius, millors cobertures i una major qualitat en el servei.