Ni Orange ni Vodafone: la novedad de este operador provoca pánico entre los clientes

En los últimos días, una noticia ha causado revuelo entre los usuarios de telefonía móvil y fija. No ha sido ni Orange ni Vodafone quienes han generado el pánico, sino Digi. El operador de origen rumano ha tenido que tomar medidas para tratar de calmar a sus clientes

Se ha visto obligado a desmentir, de forma rotunda, un anuncio falso que hablaba de una subida de precios en sus tarifas. Todo comenzó cuando varios usuarios comenzaron a recibir llamadas telefónicas en las que se les advertía sobre una supuesta subida de precios. Era de hasta 21,95 euros mensuales, una cantidad que se aplicaría durante dos años y que entraría en vigor de forma inmediata.

Esta comunicación parecía ser oficial, ya que los estafadores se hicieron pasar por trabajadores del propio operador. Sin embargo, no era más que un intento de fraude.

Orange y Vodafone también lo sufrieron

Este tipo de estafas no son nuevas. Otras operadoras, como Orange y Vodafone, también han sido blanco de este tipo de engaños. Es habitual que personas malintencionadas se hagan pasar por empleados de las compañías para engañar a los usuarios.

Pero en esta ocasión, la situación afectó de manera directa a Digi. Lo que generó una gran preocupación entre los usuarios de este operador.

Al ver la alarma desatada entre sus clientes, el operador rumano no tardó en intervenir. La compañía emitió un comunicado en el que aclaraba que no estaban realizando ningún tipo de subida de precios. Además, nunca se pondrían en contacto con los clientes para anunciar un aumento de tarifas de esa manera.

Digi explicó que este tipo de comunicaciones no son parte de su política. En ningún caso se avisaría de cambios importantes en los contratos por teléfono.

De hecho, recordó que ya a finales de 2024, había anunciado públicamente que sus tarifas se congelarían durante todo el año 2025. Es decir, no tienen previsto realizar ninguna modificación de precios en el futuro cercano. Esto fue un mensaje claro y tranquilizador para sus usuarios.

La preocupación se extiende a los usuarios de Orange y Vodafone

Esta estafa ha afectado principalmente a los usuarios de Digi. Pero muchos de los clientes de otras operadoras como Orange y Vodafone también se han mostrado preocupados. Estos usuarios saben que las estafas relacionadas con la subida de tarifas son un problema que afecta a todos los operadores.

Aunque estas compañías no se encuentren involucradas en este último fraude, no conviene bajar la guardia. Las tácticas de los estafadores evolucionan constantemente. Y no sería raro que, en algún momento, intenten engañar también a los clientes de estas compañías.