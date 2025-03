Movistar i Vodafone es posen en el pitjor: el que ha passat en aquest operador és només un avís

En els últims dies s'ha produït una sèrie d'incidents que podrien ser un senyal d'alarma per a operadors com Movistar i Vodafone. Aquests problemes tenen a veure amb un tipus de frau que ha afectat els usuaris de Digi. No obstant això, és probable que amb el temps també afectin altres companyies del sector.

El que ha ocorregut amb Digi és només el principi. Les grans empreses de telecomunicacions haurien d'estar preparades per al que podria estar per venir.

El frau que afecta els usuaris de Digi

Diversos clients de Digi han denunciat que van rebre una trucada d'un suposat agent de l'operador. Els informava d'un increment en la seva factura mensual. Aquest augment, que en alguns casos arribava als 21,95 euros al mes, es presentava com una "modificació de tarifes per manteniment".

No obstant això, aquesta comunicació era completament fraudulenta. La companyia romanesa ha deixat clar que no realitza aquest tipus de trucades. Assegura que qualsevol modificació en les tarifes o en les condicions del contracte només es realitza a través de la factura o de l'app.

Mai es contactaria els clients per telèfon per notificar un canvi en els preus. Tot i que Digi havia decidit no pujar els preus al començament de 2025, aquest tipus de fraus segueix apareixent. I poden afectar els usuaris desprevinguts.

Movistar i Vodafone també podrien veure's esquitxats

El que ha ocorregut amb Digi no és una cosa aïllada. Els usuaris d'altres operadores com Movistar i Vodafone també han experimentat situacions similars en el passat.

En aquests casos, els clients han rebut trucades d'agents fraudulents. Sota el pretext de ser empleats de l'operadora, els informen d'augments en les tarifes.

Els usuaris de Movistar i Vodafone poden estar més acostumats a veure augments en les seves tarifes, especialment a principis d'any. Però aquest tipus de fraus posa en evidència que els estafadors estan prenent avantatge de la confiança dels clients en aquestes grans empreses.

Tenen una política clara respecte a les pujades de preus, que sempre es comuniquen a través dels mitjans oficials. No obstant això, no hi ha garantia que els clients estiguin protegits davant aquest tipus d'enganys.

Com protegir-se d'aquestes estafes?

Per evitar caure en aquests fraus, els usuaris de Movistar, Vodafone i Digi han de tenir en compte diverses recomanacions. Cal desconfiar de les trucades inesperades.

Si reben una trucada d'algú que es presenta com a representant de la companyia i els informa sobre un increment de preus, pengin. I contactin directament amb l'operadora a través dels canals oficials.

Les modificacions en les tarifes o condicions del contracte sempre es realitzen a través de la factura o en l'aplicació oficial de l'operadora. Si algú els diu el contrari, probablement sigui una estafa. A més, no comparteixin mai informació personal o bancària per telèfon, especialment si la trucada no és sol·licitada.