Gir radical a Movistar: reconeixen el seu error i mouen fitxa per anar a totes

Movistar ha patit una sèrie de canvis importants en els últims temps que han generat un malestar creixent entre els seus clients. L'empresa, que durant anys va ser líder en el sector de la televisió de pagament a Espanya, s'ha enfrontat a una onada de descontentament. Sobretot a causa de diverses decisions que no han estat ben rebudes pels usuaris.

No obstant això, la companyia sembla haver pres un gir radical en la seva estratègia. Tot amb l'objectiu de recuperar la confiança d'aquells que s'han sentit decebuts.

El canvi que no va agradar de Movistar

Un dels factors que més ha molestat als clients de Movistar ha estat l'eliminació de 14 canals de la seva plataforma de streaming. Entre ells, diversos eren molt estimats pels usuaris, com els canals del grup AMC. El que va deixar un buit important en l'oferta de continguts.

Aquest canvi es va sumar a la pujada de preus que la companyia va implementar, el que va generar encara més frustració entre els abonats. A més, no fa molt, alguns clients es van veure afectats per bloquejos d'accés a determinades pàgines web. Això va contribuir a augmentar la desconfiança en la plataforma.

Aquests moviments van posar la companyia en una situació delicada. Els seus usuaris van començar a preguntar-se si Movistar seguia sent una opció atractiva per gaudir de la televisió.

Per mitigar la pèrdua dels canals del grup AMC, Movistar va introduir quatre canals de BBC Studios. Van ser BBC Drama, BBC History, BBC Food i BBC Top Gear. Encara que aquests canals aporten contingut interessant, la realitat és que no van aconseguir estar a l'altura del que els usuaris esperaven.

Canals com Canal Cocina, Canal Historia, DeCasa, Somos, AMC Crime o Canal Hollywood eren part de l'atractiu de l'oferta de Movistar. I molts usuaris van considerar que la substitució no va ser suficient.

Malgrat aquests intents per mantenir l'interès dels clients, la sensació general va ser que Movistar no estava oferint res de nou. Ni tampoc prou atractiu com per justificar els canvis i els augments de preus.

La nova estratègia de Movistar: canals temporals i col·laboracions

Amb l'objectiu de recuperar la confiança dels usuaris, Movistar ha decidit fer un gir radical en el seu enfocament. La companyia ha optat per oferir canals temporals que se centrin en temàtiques concretes i que només estiguin disponibles per un temps limitat. Aquests canals busquen atreure els clients amb continguts exclusius que puguin captar el seu interès de forma puntual.

Un dels primers exemples d'aquesta estratègia serà el canal Los 90 por M+ que estarà disponible a partir del 20 de març en el dial 15. Aquest canal se suma a altres com De época por M+ i Los Oscar por M+, que també estan disponibles en la plataforma durant un temps determinat. La idea és oferir als usuaris contingut especialitzat i exclusiu que els atragui i aconsegueixi captar la seva atenció.

Ampliació de la col·laboració amb BBC

Però l'estratègia de Movistar no es queda aquí. La companyia també ha decidit ampliar la seva col·laboració amb BBC Studios amb el llançament d'un nou servei: BBC Player. Aquest servei comptarà amb més de 1.000 hores de contingut exclusiu, incloent sèries, documentals i programes de BBC Studios.

Segons els plans de l'operador, BBC Player estarà disponible en la plataforma a finals de 2025. El que representa una gran aposta per part de l'empresa per recuperar els usuaris que s'han sentit decebuts pels recents canvis.