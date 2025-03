Vodafone acaba de confirmar la gran notícia: s'han acabat les excuses, des d'avui mateix

En temps on les dificultats econòmiques afecten moltes famílies, Vodafone ha decidit fer un pas endavant. I tot per oferir una solució accessible a aquells que més ho necessiten.

Amb la seva tarifa social Vodafone Conectados, la companyia assegura que els diners ja no seran un obstacle per estar connectats. A partir d'ara, les persones en situacions econòmiques complicades podran gaudir d'una tarifa de mòbil o de fibra i mòbil. Tot això sense necessitat de pagar preus elevats.

Vodafone dona les claus d'aquest pla

Vodafone Conectados és una tarifa dirigida a aquells que més ho necessiten. Aquesta tarifa té un enfocament social i està especialment pensada per a beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital. Però també persones menors de 30 anys en situació d'atur o pensionistes majors de 65 anys.

L'operador ha dissenyat aquesta proposta per ajudar-los a mantenir-se connectats sense que els diners siguin un impediment. Això sí, caldrà complir uns requisits i presentar una documentació per beneficiar-se'n.

Les persones beneficiàries de l'Ingrés Mínim Vital han d'acreditar-ho amb el certificat de l'IMV juntament amb el seu Document Nacional d'Identitat (DNI). Aquells joves que tinguin menys de 30 anys i presentin el certificat del SEPE que acrediti la seva recerca activa d'ocupació, juntament amb el seu DNI, també ho gaudiran.

A ells s'hi sumen els pensionistes majors de 65 anys. És precís que els seus ingressos no superin els 9.727,54 euros anuals (equivalent al 120% de l'IPREM), d'acord amb l'últim Certificat d'IRPF disponible. A més, hauran d'assegurar que el domicili d'instal·lació del telèfon coincideix amb el seu domicili d'empadronament.

Què inclouen les diferents tarifes socials de Vodafone?

Si tries l'opció de mòbil, per tan sols 10 euros al mes, obtindràs 30 GB de dades mòbils, amb trucades il·limitades a la xarxa 5G de Vodafone. Aquesta opció és ideal per a aquells que necessiten estar connectats sense preocupar-se per consumir totes les dades ràpidament. La cobertura 5G assegura una connexió més ràpida i estable, facilitant l'accés a internet des de qualsevol lloc.

En el cas d'optar per la tarifa de fibra i mòbil, gaudiràs de 30 GB de dades mòbils, trucades il·limitades, i una connexió fixa amb router 4G. El preu serà de 25 euros al mes.

Això no només et permetrà gaudir de trucades il·limitades entre fixos i mòbils. També de dades il·limitades per navegar sense preocupar-te per la quantitat d'informació que consumeixes. Aquesta opció és perfecta per a aquells que necessiten una connexió tant fixa com mòbil, ja sigui per treballar, estudiar o entretenir-se.

Un dels grans avantatges d'aquesta tarifa social és que no té permanència. Això significa que els usuaris poden cancel·lar el servei en qualsevol moment sense penalitzacions. A més, la durada de la promoció s'estén durant 12 mesos, amb la possibilitat de renovar el contracte any a any.