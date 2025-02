Movistar ho deixa ben clar i els clients s'emporten una decepció: 'És un...'

Diverses persones han rebut recentment un correu electrònic en nom de Movistar. Se'ls informava que podien obtenir un Samsung S23 totalment gratis amb només respondre a una enquesta. Aquest tipus de missatges, que semblen molt atractius, han generat confusió i preocupacions entre els usuaris.

No obstant això, el que en principi podria semblar una oferta legítima, en realitat és un engany. L'únic que busca és robar dades personals i bancàries dels clients.

Segons informa el portal InfoVeritas, aquest missatge és una clara estafa de phishing. L'objectiu d'aquest tipus de frau és enganyar l'usuari perquè reveli informació confidencial. I en aquest cas, els delinqüents es fan passar per Movistar.

Movistar no realitza cap regal d'aquestes característiques

El missatge assegura que "aquest Samsung S23 de Movistar és per a tu gratis". L'únic que has de fer és respondre algunes preguntes sobre l'operador. El correu inclou un enllaç que convida a fer clic per reclamar el premi.

No obstant això, si l'usuari cau en el parany i fa clic en el link, serà redirigit a una pàgina web aliena a Movistar. Allà es juga amb la urgència, ja que el missatge adverteix que el premi només està disponible "al llarg del dia d'avui". Aquest tipus de pressió busca que l'usuari actuï sense pensar massa.

A la pàgina, se l'insta a omplir una enquesta i, al final, se'ls informa que han de pagar dos euros per rebre el mòbil. El següent pas és un formulari on es demanen dades personals i bancàries. És en aquest moment quan els delinqüents roben la informació sensible de l'usuari.

Si has rebut aquest correu, el més adequat és eliminar-lo immediatament. No facis clic en els enllaços que conté ni responguis a les preguntes. En cas que tinguis dubtes sobre la veracitat del missatge, és important que contactis amb Movistar a través dels canals oficials.

La companyia mai sol·licitaria informació personal d'aquesta manera. Per la qual cosa sempre és recomanable verificar amb ells abans de prendre qualsevol acció.

Consells de Movistar per no caure en aquests enganys

Les estafes de phishing són cada cop més sofisticades. Per la qual cosa és essencial estar alerta i seguir algunes recomanacions per protegir les teves dades personals:

En primer lloc assegura't que el correu provingui d'una adreça oficial de Movistar. Els correus electrònics fraudulents solen tenir adreces sospitoses o de dubtosa procedència.

Si tens dubtes sobre un correu, no facis clic en cap enllaç ni descarreguis arxius adjunts. Sempre és millor anar directament al lloc web oficial de Movistar.

Les estafes solen crear un sentit d'urgència, com el missatge que adverteix que el premi només està disponible "avui". Pren-te el teu temps per analitzar la situació abans d'actuar. A més, Movistar mai et demanarà que paguis per un suposat premi gratuït.

Si no estàs segur de si el missatge és legítim, posa't en contacte amb el servei d'atenció al client de Movistar a través dels seus canals oficials. Ells podran confirmar-te si l'oferta és real o no.