Orange posa en un seriós compromís a Movistar: si no reacciona ara ho perdrà tot

Orange ha posat Movistar contra les cordes amb els seus preus per veure tot el futbol durant el que resta de temporada. Això sí, no es descarta que Movistar opti per alguna promoció temporal en les pròximes setmanes. Especialment quan les competicions esportives arribin a la seva màxima emoció.

En qualsevol cas, l'operador francès ha llançat una oferta molt competitiva. De fet podria fer trontollar l'hegemonia de Movistar en aquest sector.

Orange s'avança a Movistar amb preus més baixos

Orange compta amb una tarifa que pot valer la pena si vols veure tot el futbol. Inclou fibra de 600 Mb, la seva plataforma Orange TV, tot el futbol i una línia mòbil il·limitada per un preu mensual de 95 euros. Però no només això: també ofereix una opció més econòmica per 80,95 euros, que inclou fibra, futbol i televisió, encara que sense línia mòbil.

Aquestes tarifes poden semblar una oferta temptadora. Especialment quan es comparen amb les opcions que ofereix Movistar. Cal dir que històricament ha estat l'opció predilecta dels usuaris que busquen gaudir del futbol en directe.

Si comparem aquestes opcions amb Movistar, la tarifa més barata que ofereix l'operador per veure tot el futbol és miMovistar Base, amb Movistar Plus+ i Futbol Total. Tot això per un preu de 115 euros al mes. Aquesta tarifa inclou fibra de 600 Mb, més de 80 canals de televisió i dues línies mòbils.

En aquest context, es fa evident que l'operador de Telefónica té ara una dura competència que no pot ignorar. Si bé la qualitat del servei i l'experiència d'usuari continuen sent factors clau a l'hora de triar operador, els preus d'Orange podrien canviar-ho tot. Sobretot pensant en aquells que busquen estalviar.

Quines opcions hi ha per als usuaris?

Davant aquesta nova situació, els usuaris han d'informar-se bé sobre les opcions de tots dos operadors. És important conèixer què inclou cada paquet i què s'adapta millor a les necessitats de cadascú. Per exemple, si no t'importa prescindir de la línia mòbil i només necessites fibra i futbol, l'oferta d'Orange per 80,95 euros pot ser ideal.

Tanmateix, si busques més canals de televisió i dues línies mòbils, Movistar podria ser l'opció més completa. Això sí, a un preu més alt.

El que està clar és que, amb l'arribada dels moments més emocionants de la temporada, molts usuaris estaven esperant per aquest moment per canviar-se d'operador. A causa de la forta competència no es descarta que tots dos es vegin obligats a ajustar els seus preus o llançar promocions especials.