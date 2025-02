Santoral d'avui, dijous 27 de febrer de 2025: Quin Sant se celebra avui?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda un Sant que es va caracteritzar per la seva pietat i pel seu amor a Crist i l'Eucaristia.

Qui va ser Sant Gabriel de la Verge dels Dolors, el Sant més important del dijous, 27 de febrer?

El Santoral de l'Església Catòlica celebra avui en especial a Sant Gabriel de la Verge dels Dolors que va néixer a Assís, Itàlia, al març de 1838. Onzè dels tretze fills d'una família de classe mitjana alta, va quedar orfe a l'edat de quatre anys. Va ser criat pels seus germans i el seu pare, que era comerciant i ambaixador dels Estats Pontificis.

Francesc es va traslladar amb la seva família a Spoleto on va començar els seus estudis en un internat dels Germans de les Escoles Cristianes i al liceu jesuïta d'aquesta ciutat. Va rebre la crida de Déu en diverses ocasions, però ell no responia a aquesta veu interior.

Mentre assistia a una processó Maríana va tenir una visió on la imatge de la Verge li va parlar. "Francesc, el món ja no és per a tu, t'espera la vida religiosa", li va dir llavors la Verge. Va ser en aquell moment quan va decidir entrar a la vida religiosa malgrat les objeccions de la seva família.

Va ingressar com a religiós passionista prenent el nom de Gabriel de la Verge dels Dolors. Va morir al Monestir Passionista d'Isola del Gran Sasso de tuberculosi, el 1862.

Gabriel és un nom masculí d'origen hebreu que significa 'home de Déu' o 'la força de Déu'. Aquest dia, a Espanya, uns 72.244 homes podrien celebrar el seu sant gràcies a Sant Gabriel de la Verge dels Dolors.

San Procopi el Confessor

San Procopi el Confessor va ser un monjo nascut a Constantinoble que va viure al segle VIII. En temps de l'emperador Lleó III Isàuric va lluitar juntament amb Sant Basili decididament a favor del culte a les santes imatges.

Beata María de la Caritat de l'Esperit Sant Brader

La beata María de la Caritat de l'Esperit Sant Brader va ser una religiosa colombiana que va viure entre els segles XIX i XX. Va saber conjugar admirablement la vida contemplativa amb l'activitat missionera. Per promoure la formació cristiana va fundar la Congregació de Germanes Franciscanes de la Immaculada.

Altres Sants: el Santoral complet del dijous 27 de febrer

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: