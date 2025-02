Movistar anuncia una bomba que ningú esperava: ara aconseguirà convèncer a molts

Movistar acaba de llançar una oferta que no pot passar desapercebuda. Sobretot per a aquells que busquen qualitat, varietat i preu competitiu. Amb aquesta nova promoció, la companyia ha fet un pas endavant en el mercat de telecomunicacions.

Ofereix un paquet molt atractiu que inclou fibra d'alta velocitat, línies mòbils, i un accés a una varietat impressionant de contingut de televisió. El millor és que s'hi pot accedir per només 66 euros al mes.

Què inclou la promoció de Movistar?

L'oferta de Movistar és difícil de superar, ja que inclou fibra de 600 Mb. El que assegura una connexió ràpida i estable per a tots els dispositius de casa teva. I si ets dels que no poden viure sense els seus mòbils, el paquet ve amb dues línies mòbils.

Una d'elles amb 30 GB i trucades il·limitades, i una altra amb 5 GB i trucades a 0 cèntims per minut. Perfecte per no quedar-te sense dades i poder comunicar-te amb qui vulguis, en qualsevol moment.

Però això no és tot. Movistar també ha inclòs Movistar Plus+, el servei de televisió que et dona accés a un munt de contingut de qualitat. Podràs gaudir dels millors partits de futbol de LaLiga, la Champions League i la Premier League, entre d'altres.

Si ets fanàtic dels esports, també tindràs accés a la Lliga Endesa, la NBA, el Sis Nacions de Rugbi, i alguns dels millors tornejos de tennis. A més, Movistar Plus+ compta amb estrenes de cinema i sèries, així que mai et faltarà entreteniment.

Movistar t'ofereix alguna cosa més

I el millor de tot és que ve inclòs amb miMovistar. Aquest servei t'ofereix una sèrie d'avantatges que faran la teva experiència molt més còmoda i completa. A continuació, t'expliquem algunes d'elles:

- Desco UHDT. Amb aquest descodificador, podràs gaudir de tots els teus continguts favorits en qualitat UHD/4K. El que garanteix una experiència visual impressionant.

- Canals exclusius. A més de tots els canals de la TDT, tindràs accés a Movistar Plus+ Originals i Movistar Plus+ Vamos.

- Veure últims 7 dies. Si et vas perdre un programa, no et preocupis. Amb la funció de 'Veure últims 7 dies' tindràs la possibilitat de veure els programes que t'hagis perdut.

- Gravacions. Ara podràs gravar els teus programes favorits, encara que hagin començat.

- App Movistar Plus+. Pots portar tot el teu contingut amb tu. Amb l'app Movistar Plus+, podràs veure les teves sèries, pel·lícules, esports i molt més des del teu mòbil, tauleta o qualsevol dispositiu.

- Router Smart WiFi 6. Per gaudir d'una millor connexió a tota la teva casa, el router Smart WiFi 6 t'ofereix més cobertura. A més triplica la velocitat i et permet connectar més dispositius alhora.

- Movistar Cloud TV. Si necessites espai per emmagatzemar les teves fotos i documents, amb Movistar Cloud TV tindràs emmagatzematge il·limitat al núvol.

Tot això està disponible per només 66 euros al mes, el que fa d'aquesta oferta una de les més atractives del mercat. Movistar s'assegura que puguis gaudir de tots els serveis que necessites: fibra, mòbil i televisió. Tot en un sol paquet i per un preu que no es pot deixar passar.