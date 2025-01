Movistar prepara el canvi més gran de 2025: els clients ja estan avisats

Movistar ha fet un ajust important en la seva segona marca, O2. La companyia ha decidit eliminar una de les seves tarifes més populars i completes. El que podria variar la manera en què els usuaris trien els seus plans de fibra i mòbil.

No obstant això, aquest canvi podria portar sorpreses positives per a alguns, depenent del que busquin. Fins ara, una de les tarifes més sol·licitades d'O2 incloïa fibra d'1 Gb, mòbil amb 250 GB i fix amb trucades il·limitades. Tot per 44 euros al mes.

Aquesta oferta combinava gran capacitat de dades i velocitat de fibra amb una excel·lent relació qualitat-preu. Però ja no estarà disponible per a nous clients. No obstant això, els qui ja estaven gaudint d'aquesta tarifa la seguiran mantenint, sense canvis.

Amb aquesta decisió, l'oferta d'O2 es redueix de cinc a quatre tarifes, que van des dels 30 fins als 50 euros. Els usuaris interessats en plans similars tenen algunes opcions disponibles, encara que amb certes variacions.

Movistar et facilita altres tarifes molt interessants

Amb la desaparició de la tarifa més completa, O2 ha deixat quatre opcions per als usuaris. Es presenta amb preus més ajustats i una variada oferta de serveis. Aquí te les expliquem:

Fibra de 300 Mb + mòbil de 30 GB + fix amb trucades il·limitades, per 30 euros al mes.

Fibra de 600 Mb + mòbil de 50 GB + fix amb trucades il·limitades, per 35 euros mensuals.

Fibra d'1 Gb + mòbil de 120 GB + fix amb trucades il·limitades, a un preu de 38 euros.

Fibra d'1 Gb + mòbil de 350 GB + fix amb trucades il·limitades, que costarà 50 euros.

A partir d'ara, si estaves interessat en la tarifa que desapareix, Movistar ofereix dues alternatives en O2.

Per 6 euros menys disposes de fibra d'1 Gb + 130 GB de mòbil. En aquesta opció, el preu continua sent similar al de la tarifa eliminada, però es redueix la quantitat de dades mòbils. Si no necessites tant espai, pot ser una excel·lent opció per a tu.

Una altra alternativa és contractar fibra d'1 Gb + 350 GB de mòbil. Permet comptar amb més capacitat de dades mòbils, és a dir, 100 GB addicionals per només 6 euros més al mes. A més, tindràs accés a Movistar Plus+, per la qual cosa pot ser una opció a contemplar a causa de tot el que pot aportar.