Preu de la llum avui, dimecres 5 de febrer, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimecres, 5 de febrer de 2025, és de 117,51 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà de dimarts, parlem d'una baixada notable de X euros. Recordem que, en la jornada del 4 de febrer, el preu mitjà de l'electricitat se situava en els 143,39 euros per MW/h.

Un canvi de tendència que també podem observar en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la seva franja més cara, la llum ja no superarà els 200 euros per MW/h, com passava aquest dimarts. Es quedarà al voltant dels 189 euros per MW/h, una tarifa que continua sent alta, però una mica més assequible.

Preu de la llum avui, dimecres 5 de febrer de 2025, hora a hora

A més, tornarem a tenir una àmplia franja amb tarifes econòmiques a la tarda. Es tracta d'una situació força inusual, ja que s'assembla molt al que sol passar en dies festius i els dissabtes. En la franja més econòmica del dimecres, de fet, el preu del MW/h baixarà fins als 30 euros, un preu força assequible.

Així, de 12:00 a 13:00 el preu del MW/h serà de 30,3 euros, encara que de 13:00 a 14:00 pujarà a 35,2 euros. Entre les 14:00 i les 15:00 trobem la tarifa més econòmica del dia: 30 euros per MW/h. Finalment, de 15:00 a 16:00 el preu del MW/h serà de 40 euros.

I quan és més cara la llum el dimecres?

Sobre les tarifes de llum més cares, el millor és reduir el teu consum en les primeres i en les últimes hores del dia. De 07:00 a 08:00 el preu del MW/h serà de 168,48 euros, si bé de 08:00 a 09:00 se situarà en els 180,81 euros.

A la tarda, de 18:00 a 19:00 trobem la tarifa més alta del dia: 189,9 euros per MW/h. En la següent franja, de 19:00 a 20:00 el preu del MW/h se situarà en els 189,63 euros. Finalment, de 20:00 a 21:00 el megawatt hora (MW/h) tindrà un preu de 170 euros.