Canvi de plans a Movistar: ha de fer marxa enrere després del que ha passat

Movistar ha fet un gir inesperat en els seus plans de tarifes per a aquest 2025. Especialment pel que fa a la seva oferta de televisió i futbol. La companyia havia anunciat, a principis d'any, una pujada generalitzada de les seves tarifes, incloent-hi aquelles que donaven accés al futbol.

Això va causar preocupació entre els seus usuaris. No obstant això, després de comprovar com afectava aquesta mesura als seus clients, Movistar ha decidit fer marxa enrere. I ara ofereix una promoció més atractiva, amb una rebaixa en el preu del paquet que inclou les competicions de futbol més importants.

En principi havia fixat el preu del seu paquet que inclou LaLiga, la Copa del Rei i les competicions de la UEFA a 49 euros. Aquest preu, que incloïa tot el contingut esportiu d'alt nivell, semblava ser una oferta una mica cara per als clients. No obstant això, la companyia ha canviat de rumb i, després de revisar l'impacte dels seus preus, ha decidit oferir una promoció per als seus clients actuals.

Movistar no vol excuses

Ara, durant sis mesos, els usuaris podran accedir a tot el futbol per només 25 euros al mes. Aquesta rebaixa suposa un estalvi mensual de 24 euros, el que, al final del període promocional de sis mesos, es tradueix en 144 euros.

Per poder beneficiar-se d'aquesta oferta, els clients hauran de tenir o contractar el paquet Movistar Plus+, que té un cost de 13 euros mensuals. Així, el preu final mensual de la televisió, sumant l'accés a tot el futbol i el paquet Movistar Plus+, seria de 38 euros. És important destacar que aquest preu no inclou el cost de la connectivitat de miMovistar, que dependrà del paquet contractat.

Un dels grans avantatges d'aquesta promoció és que no exigeix cap compromís de permanència. El que ofereix flexibilitat als clients que puguin estar dubtant si continuar amb Movistar a llarg termini. Aquesta condició permet que els usuaris gaudeixin del contingut durant mig any a un preu molt competitiu sense estar lligats a un contracte llarg.

Es pot contractar fins a l'11 de febrer

L'oferta estarà disponible fins a l'11 de febrer, per la qual cosa els interessats han d'aprofitar-la abans d'aquesta data. No obstant això, hi ha un detall important a tenir en compte: aquesta promoció només està disponible per als clients actuals de Movistar.

Això suposa un incentiu per a aquells que ja fa temps que estan amb la companyia, premiant la seva fidelitat amb una oferta més atractiva. En canvi, els nous clients o aquells que vinguin d'un altre operador hauran de pagar el preu habitual de 49 euros al mes.