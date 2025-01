Gir de 180 graus a Movistar: els clients no esperaven aquest canvi però els encanta

Movistar ha donat un gir de 180 graus en la seva oferta de futbol. I és que té previst oferir als seus clients una experiència millorada per gaudir de la Champions League. Els canvis anunciats per a l'emissió de la competició europea de clubs més important d'Europa arriben en un moment crucial

Aquest torneig està vivint una transformació radical amb el nou format, que inclou més equips i més partits. L'operador de Telefónica no ha volgut quedar-se enrere, i prestarà una cobertura més àmplia i completa que mai. És ben sabut que la Lliga de Campions, amb el seu prestigi i la seva història, és una de les competicions més esperades pels aficionats.

No obstant això, amb l'augment de conjunts i partits en aquesta nova edició, molts van pensar que podrien perdre's alguns encontres. Però Movistar ha fet tot el possible per garantir que puguin veure's tots a partir d'ara.

Movistar amplia la seva oferta amb sis nous canals de futbol

Movistar ha decidit millorar la seva oferta. Per assegurar que els seus clients gaudeixin de la Champions League al màxim, ha afegit sis nous canals a la seva plataforma de Movistar Plus+. Aquests canals garantiran la cobertura total de la Lliga de Campions.

Els nous canals s'identificaran com a Lliga de Campions 14 per M+ fins a Lliga de Campions 19 per M+. Ampliaran així l'oferta existent de 13 canals.

Amb aquesta incorporació, assegura que cada encontre comptarà amb un senyal exclusiu. El que permetrà als aficionats veure en directe els partits que més els interessin sense interrupcions ni solapaments.

Aquest canvi és sens dubte una de les grans novetats de la temporada. I posa de manifest el compromís de la companyia amb els aficionats al futbol.

Què significa això per als clients de Movistar?

És cert que molts usuaris de Movistar no comptaven amb aquests canvis. I probablement no estaven al corrent de l'ampliació de canals. No obstant això, ara ja no hi ha excuses per perdre's cap partit de la Champions League.

A més, amb el nou format, que inclou més partits, els aficionats del futbol podran seguir els seus equips favorits amb total comoditat. No importarà si el partit es juga al mateix temps que un altre. Gràcies a aquests nous canals es garanteix que cada encontre tindrà el seu espai i el seu senyal exclusiu.

Sens dubte, Movistar ha fet un pas molt important en realitzar aquest canvi. La televisió i el futbol van de la mà. I el fet que els usuaris puguin gaudir de la millor competició de clubs del món de forma més completa és una excel·lent notícia.