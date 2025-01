Adeu Movistar: milers d'espanyols han pres una decisió que no agradarà gens

Movistar s'enfronta a una situació complicada. Des d'aquest mes, l'empresa de Telefónica aplicarà una pujada de tarifes que no ha agradat entre els seus clients. Amb un augment del 5%, s'estima que els paquets més habituals suportin un increment d'uns 3 euros.

Aquesta mesura començarà a aplicar-se a partir del 13 de gener, i està generant malestar entre els usuaris. Però la pujada de preus no és l'única mala notícia per als abonats de la companyia.

En les últimes setmanes, la companyia també s'ha vist embolicada en una polèmica per l'eliminació de 14 canals d'AMC Networks. Aquests canals, molt populars entre els usuaris, van ser retirats de l'oferta de Movistar, cosa que va generar descontentament. A més, els canals que van anunciar per substituir els d'AMC no semblen haver agradat massa als abonats.

Molts usuaris s'estan plantejant marxar de Movistar

Aquest conjunt de factors està portant molts usuaris a replantejar-se la seva permanència a Movistar. La pujada de tarifes, sumada a la pèrdua de canals i als canvis en l'oferta, està empenyent molts clients a buscar alternatives. En comparació, empreses com Vodafone i Orange han anunciat pujades molt més moderades, rondant el 3% de mitjana.

Aquestes pujades més suaus semblen ser una opció atractiva per als usuaris. I és que no desitgen pagar tant per un servei similar al que ja tenen.

No obstant això, l'oferta més atractiva per a molts és la de Digi. Aquest operador s'ha destacat per mantenir els seus preus estables, sense pujades significatives. Això ha fet que molts clients de Movistar comencin a mirar cap a Digi com una opció viable.

A més, l'operador romanès és conegut per oferir una bona relació qualitat-preu. Cosa que atrau els usuaris que busquen reduir la seva factura mensual sense perdre qualitat en el servei.

La competència de Movistar roman molt atenta

Aquest escenari planteja una situació complicada per a Movistar, que assumeix el repte de retenir els seus clients. A mesura que altres operadors com Vodafone, Orange i Digi ofereixen alternatives més econòmiques, els clients de Movistar tenen més motius per canviar-se de companyia. De fet, moltes persones ja han començat a buscar propostes més atractives al mercat.

Les pujades de preus no són exclusives de Movistar. Però la magnitud de l'augment, juntament amb els problemes amb els canals d'AMC, han posat la companyia al centre de la crítica. A més, els usuaris tenen més opcions que mai per marxar.

Si no aconsegueix millorar la seva oferta i mantenir contents els seus clients és possible que continuïn perdent abonats.