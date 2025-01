Preu de la llum avui, divendres 10 de gener, per hores: Quan és més cara i més barata

El preu mitjà de la llum per a aquest divendres, 10 de gener de 2025, és de 111,52 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà del dijous, parlem d'una pujada molt marcada, de 24,12 euros. Recordem que, en la jornada del 9 de gener, la tarifa mitjana de llum se situava en els 87,40 euros per MW/h.

Una mala notícia per als consumidors, que hauran de planificar molt bé el seu consum elèctric. De fet, si observem les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), veiem molts semblants amb el dijous. En la seva franja més cara, el preu de la llum se situarà per sobre dels 144 euros, una tarifa molt alta.

Preu de la llum avui, divendres 10 de gener de 2025, hora a hora

El cert és que ni tan sols en la franja més econòmica del dia la tarifa no baixarà dels 69 euros per MW/h. Pel que fa a les franges més barates, tindrem dos moments del dia en què els preus baixaran. El primer es donarà de matinada i no es podrà aprofitar gaire, però el segon el trobem a la tarda i és aprofitable.

Així, de 03:00 a 04:00 trobem el preu de la llum més barat de tot el divendres: 69,94 euros per MW/h. De 02:00 a 03:00 el MW/h costarà 72,9 euros, un preu molt semblant als 70,07 euros que costarà de 04:00 a 05:00. Durant el dia, pots aprofitar la franja de 13:00 a 14:00, quan el MW/h costarà 105,01 euros.

01:00 - 02:00: 80,25 € /MWh

02:00 - 03:00: 72,09 € /MWh

03:00 - 04:00: 69,94 € /MWh

04:00 - 05:00: 70,07 € /MWh

I quan és més cara la llum el divendres?

Pel que fa a les hores cares, de 08:00 a 09:00 el MW/h costarà 140 euros per megawatt hora (MW/h). De 09:00 a 10:00 el preu baixarà una mica, fins als 137,22 euros per MW/h. A partir d'aquí les tarifes començaran a baixar, fins ben entrada la tarda.

08:00 - 09:00: 140,33 € /MWh

09:00 - 10:00: 137,22 € /MWh

18:00 - 19:00: 144,28 € /MWh

19:00 - 20:00: 141,27 € /MWh

De 18:00 a 19:00 trobem el preu més alt de tot el divendres: 144,28 euros per MW/h. En la següent franja, de 19:00 a 20:00, el cost del MW/h serà de 141,27 euros per MW/h. Finalment, de 20:00 a 21:00 el preu del megawatt hora (MW/h) serà de 134,83 euros.