Giro de 180 grados en Movistar: los clientes no esperaban este cambio pero les encanta

Movistar ha dado un giro de 180 grados en su oferta de fútbol. Y es que tiene previsto ofrecer a sus clientes una experiencia mejorada para disfrutar de la Champions League. Los cambios anunciados para la emisión de la competición europea de clubes más importante de Europa llegan en un momento crucial

Este torneo está viviendo una transformación radical con el nuevo formato, que incluye más equipos y más partidos. El operador de Telefónica no ha querido quedarse atrás, y prestará una cobertura más amplia y completa que nunca. Es bien sabido que la Liga de Campeones, con su prestigio y su historia, es una de las competiciones más esperadas por los aficionados.

Sin embargo, con el aumento de conjuntos y partidos en esta nueva edición, muchos pensaron que podrían perderse algunos encuentros. Pero Movistar ha hecho todo lo posible para garantizar que puedan verse todos a partir de ahora.

Movistar amplía su oferta con seis nuevos canales de fútbol

Movistar ha decidido mejorar su oferta. Para asegurar que sus clientes disfruten de la Champions League al máximo, ha añadido seis nuevos canales en su plataforma de Movistar Plus+. Estos canales garantizarán la cobertura total de la Liga de Campeones.

Los nuevos canales se identificarán como Liga de Campeones 14 por M+ hasta Liga de Campeones 19 por M+. Ampliarán así la oferta existente de 13 canales.

Con esta incorporación, asegura que cada encuentro contará con una señal exclusiva. Lo que permitirá a los aficionados ver en directo los partidos que más les interesen sin interrupciones ni solapamientos.

Este cambio es sin duda una de las grandes novedades de la temporada. Y pone de manifiesto el compromiso de la compañía con los aficionados al fútbol.

¿Qué significa esto para los clientes de Movistar?

Es cierto que muchos usuarios de Movistar no contaban con estos cambios. Y probablemente no estaban al tanto de la ampliación de canales. Sin embargo, ahora ya no hay excusas para perderse ningún partido de la Champions League.

Además, con el nuevo formato, que incluye más partidos, los aficionados del fútbol podrán seguir a sus equipos favoritos con total comodidad. No importará si el partido se juega al mismo tiempo que otro. Gracias a estos nuevos canales se garantiza que cada encuentro tendrá su espacio y su señal exclusiva.

Sin lugar a dudas, Movistar ha dado un paso muy importante al realizar este cambio. La televisión y el fútbol van de la mano. Y el hecho de que los usuarios puedan disfrutar de la mejor competición de clubes del mundo de forma más completa es una excelente noticia.