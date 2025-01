Aquest racó del Pirineu de Lleida té molta neu i les millors pistes d'esquí

En un racó dels Pirineus, envoltat d'enormes muntanyes, es troba un lloc que cada hivern es converteix en la destinació predilecta dels qui estimen la neu i l'esquí. Aquí, la temporada d'hivern no només transforma el paisatge, sinó que també porta amb si una experiència completa per als visitants.

Aquest any, les expectatives a Baqueira Beret són altes gràcies a les millores en els serveis i la producció de neu. Amb instal·lacions modernes i una àmplia oferta per a tots els nivells, l'estació reafirma la seva posició com un dels millors destins d'esquí.

Baqueira Beret: esquí i molt més

Baqueira Beret ha obert la seva temporada amb 129 quilòmetres de pistes esquiables, superant les xifres d'anys anteriors. Les seves àrees principals (Baqueira, Beret, Bonaigua i Baciver) ofereixen opcions per a tots els nivells, des de principiants fins a experts. Amb 122 pistes: 6 verdes, 44 blaves, 54 vermelles i 18 negres. A més, compta amb zones especials com el SnowPark, boardercross, circuits freeride i un circuit de conducció sobre neu.

Els preus dels forfets diaris varien segons el format, el BaqueiraPASS costa 65 € per a adults i 43 € per a nens. Mentre que el BaqueiraTICKET està disponible per 69 € per a adults i 46 € per a nens. Aquests passis es poden recarregar fàcilment a través de la web o l'app oficial, oferint comoditat i rapidesa.

L'estació té tot el necessari per als esquiadors: Restaurants com el Moët Winter Lounge a Orri, el Wine Bar a Baqueira 1500 i el 5 Jotas Grill a Bosque 1800. A més de guarderies, botigues de lloguer i reparació d'equips, i un pàrquing cobert.

Baqueira i el seu encant

Baqueira forma part del municipi de Naut Aran, a la província de Lleida. Encara que té una població fixa de menys de 200 habitants, durant la temporada d'hivern es converteix en un bullidor d'activitat en tots els sentits.

L'entorn ofereix molt més que esquí. Rutes de senderisme, vistes espectaculars i una gastronomia que combina tradició i modernitat fan d'aquest lloc un punt de referència als Pirineus. Locals com el Piano Bar de l'Hotel Montarto són ideals per relaxar-se després d'un dia a les pistes.

Amb el seu ambient acollidor i serveis de primera, Baqueira Beret continua consolidant-se com una destinació imprescindible per gaudir de l'hivern a Catalunya. Oferint una experiència única que combina esport, relaxació i entreteniment.