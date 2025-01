Adeu a aquest conegut col·legi de Barcelona: tancament imminent i no hi ha marxa enrere

A Castelldefels, la notícia ha causat gran commoció: el Col·legi Sant Ferran tancarà les seves portes el 31 d'agost de 2025. Aquest col·legi, amb més de 50 anys d'història, ha estat un referent per a moltes famílies de la zona. L'anunci es va fer en una reunió el passat 10 de gener, on es va confirmar que el col·legi cessarà la seva activitat en finalitzar el curs 2024-2025.

La clausura ha provocat una forta reacció al municipi, el govern local, encapçalat per Manu Reyes (PP), ha expressat el seu desacord amb la clausura de qualsevol col·legi a Castelldefels. A través d'un comunicat, han manifestat el seu rebuig i assegurat que lluitaran pels drets educatius dels estudiants. L'Ajuntament treballa de prop amb el Departament d'Educació per trobar solucions a aquesta situació.

Xifres clau del tancament del Sant Ferran

El Col·legi Sant Ferran està ubicat al centre de Castelldefels i és un centre concertat amb una sola línia fins a 4t d'ESO. Amb més de 50 anys d'història, ha estat un lloc proper i familiar per a moltes generacions d'estudiants. Aquest petit col·legi s'enfronta a un tancament imminent a finals d'agost de 2025, deixant més de 300 estudiants afectats, segons informa Metropoli.

Encara que el col·legi no és gran, el seu impacte en la comunitat és profund. El col·legi Sant Ferran ha estat un lloc clau per a l'educació a Castelldefels, i deixa un buit important en una zona amb opcions limitades de centres concertats. Els pares temen pel futur educatiu dels seus fills i es pregunten com es gestionarà la transició.

L'impacte en la comunitat educativa de Castelldefels

La clausura del Sant Ferran no només afecta els estudiants actuals, sinó tota una comunitat que ha crescut amb aquest col·legi. Moltes famílies han vist com els seus fills han passat per les seves aules i ara se senten perdudes davant aquesta notícia. L'Ajuntament de Castelldefels ha mostrat el seu rebuig a la decisió i ha convocat una reunió urgent amb el Departament d'Educació i la propietat del col·legi per abordar el tema.

La preocupació és palpable, ja que el Sant Ferran ha estat un col·legi de confiança durant anys. L'administració local assegura que s'estan prenent mesures per protegir els drets educatius dels estudiants afectats i oferir alternatives a les famílies. La situació segueix sense resoldre's, però l'Ajuntament està compromès a trobar solucions abans del tancament definitiu del centre.