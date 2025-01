Avís important de Movistar a milers de clients: et pot sortir gratis si fas això

Si ets dels que gaudeix del bon contingut en plataformes de streaming, t'interessarà saber que Movistar té una oferta increïble. Es tracta d'una subscripció anual a Movistar Plus+ que pot estalviar-te bastants diners. Podries gaudir de dos mesos d'accés gratuït si tries contractar-la d'una manera concreta.

La clau per aprofitar aquesta oferta està en optar per la subscripció anual de Movistar Plus+. El preu d'aquesta modalitat és de 99,99 euros l'any, la qual cosa significa que pagues una quantitat fixa per 12 mesos d'accés a tots els continguts de la plataforma. En contractar aquest pla, l'estalvi és considerable, ja que et regalaran dos mesos d'accés gratuïts.

Si comparem aquesta opció amb la subscripció mensual, que té un cost de 9,99 euros per mes, la contractació anual et surt a una mica més de 8 euros al mes. D'aquesta manera, pots gaudir del contingut d'aquesta plataforma a un preu més econòmic que si triessis el pla mensual.

Tot el que trobaràs a la plataforma televisiva de Movistar

Movistar Plus+ és molt més que una simple plataforma de streaming. Si et preguntes què inclou aquest servei, et sorprendràs per la varietat i qualitat dels seus continguts. Entre els punts més destacats es troben sèries originals exclusives.

Hi ha una oferta única de sèries originals que no podràs trobar en cap altra plataforma. Aquestes produccions d'alta qualitat et permetran gaudir d'històries exclusives.

També tindràs accés a una estrena diària. Això significa que cada dia podràs veure una nova pel·lícula, ja sigui d'estrena o d'alguna de les millors produccions cinematogràfiques.

Els amants de l'esport tampoc s'ho han de perdre. El seu contingut esportiu cobreix una gran varietat de disciplines, com futbol, bàsquet, tennis o rugbi. Podràs seguir les competicions més importants del món, com LaLiga, la Champions League o l'ACB.

A més de tot això, Movistar Plus+ permet veure contingut en dos dispositius al mateix temps. Ja sigui en la mateixa ubicació o en diferents llocs. Això és perfecte perquè tota la família o un grup d'amics puguin gaudir del contingut sense problemes.

Puc contractar Movistar Plus+ si no soc client de Movistar?

Un dels grans avantatges d'aquesta oferta és que Movistar Plus+ no requereix que siguis client de la companyia per poder contractar-lo. És a dir, pots gaudir de tots els seus continguts sense necessitat d'estar lligat a l'operadora de telefonia o internet. Això fa que l'oferta sigui encara més atractiva, ja que podràs accedir a una gran quantitat d'entreteniment sense comprometre't a serveis addicionals.

Si comparem Movistar Plus+ amb altres plataformes de streaming, ens adonem que aquesta oferta posa a Movistar en una posició privilegiada. Amb l'avantatge que ofereix un contingut exclusiu i adaptat a diferents gustos, com el cinema, les sèries i l'esport. A més, amb el descompte dels dos mesos gratuïts, la subscripció mensual queda en un preu que fa que Movistar Plus+ sigui encara més accessible.