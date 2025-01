El nom per a nena que és símbol de puresa i saviesa i que porten només 1504 persones

Avui parlem d'un nom que evoca bellesa, serenitat i misteri. Associat amb una gemma preciosa, està carregat de simbolisme i un significat que ha fascinat a diferents cultures al llarg de la història. Encara que no és dels més comuns, ha guanyat popularitat en les últimes dècades, especialment entre les generacions més joves.

Aquest nom es relaciona amb valors com la puresa, la fortalesa i la connexió amb la natura. La seva senzillesa el converteix en una opció que destaca per l'elegància, originalitat i un toc exòtic que el fa atractiu per als pares.

Origen i significat de Jade

El nom Jade té el seu origen en el terme espanyol "piedra de ijada", una denominació del segle XVI per descriure una gemma preciosa associada a propietats curatives i sanadores. Es creia que aquesta pedra, en col·locar-se a la zona lumbar, alleujava els dolors renals. Amb el temps, el terme va evolucionar al francès com "jade" i, posteriorment, es va estendre a altres idiomes com l'anglès.

A més del seu origen europeu, el jade té una rica història en cultures orientals, especialment a la Xina, on és considerat un símbol de puresa i saviesa. La pedra ha estat venerada durant mil·lennis per la seva bellesa i per representar virtuts com la justícia i la modèstia. Aquesta connexió espiritual i cultural ha contribuït al fet que el nom Jade sigui percebut com a elegant i profund, a més de modern.

Popularitat i distribució

A Espanya, segons l'INE, el nom Jade el porten 1.504 dones i 23 homes, amb una edat mitjana de 10 i 13 anys, respectivament. Això evidencia el seu recent auge i la seva especial acceptació entre les famílies joves.

Encara que es troba a gairebé tot el país, la seva popularitat es concentra en regions com Illes Balears, Castelló, Alacant, Màlaga i Illes Canàries. Aquestes àrees, amb una forta connexió al mar i la natura, semblen tenir una afinitat especial amb aquest nom, que també reflecteix frescor i modernitat.

En resum, Jade combina bellesa, simbolisme i una rica història cultural. És una elecció ideal per a aquells que busquen un nom únic, ple de significat i amb una connexió especial amb la natura i l'espiritualitat.