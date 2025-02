Mitja Espanya en alerta per l'últim avís de Movistar: compte, és molt perillós

Movistar llançava recentment un important avís per protegir els usuaris de la seva marca secundària, O2, després de l'alerta d'una estafa telefònica. En aquest frau, alguns clients han rebut una trucada sospitosa d'un número mòbil que es feia passar per O2. En aquesta comunicació se'ls oferia descomptes falsos en les seves factures.

L'oferta semblava temptadora, però amagava una amenaça perillosa: la sol·licitud de dades personals i bancàries. Aquest tipus de pràctiques fraudulentes estan creixent i Movistar ha decidit prendre mesures. Deixa clar als usuaris que no han de confiar-se amb aquest tipus de trucades.

L'estafa dels descomptes falsos

Segons els relats d'alguns usuaris, la trucada rebuda els prometia una sèrie de descomptes aplicats directament a les seves factures d'O2. Però per això, els demanaven que proporcionessin informació sensible com dades personals, contrasenyes i números de targetes bancàries. Aquesta sol·licitud no només és sospitosa, sinó completament inusual per a qualsevol operador legítim.

Com expliquen des de la firma low cost de Movistar, "no realitzem trucades comercials". El que deixa clar que qualsevol oferta o descompte que es presenti d'aquesta forma s'ha de considerar com una possible estafa.

Un usuari afectat va compartir el número de telèfon des del qual va rebre la trucada fraudulenta: 611 24 28 70. Aquest número pertany a un mòbil i no té relació amb l'operativa habitual d'O2. Davant d'aquesta situació, Movistar fa una crida a la prudència i la precaució, recordant que mai s'ha de donar informació personal ni bancària per telèfon.

Movistar explica què fer si reps una trucada sospitosa

Si ets client d'O2 o Movistar, i reps una trucada sospitosa, és essencial que segueixis certs passos per protegir la teva informació personal. I així evitar caure en el parany dels estafadors.

En primer lloc, no contestis trucades de números desconeguts. Si la numeració és llarga o no reconeixes el número, el més segur és no respondre. En lloc d'això, marca el número com a spam i no prenguis cap acció.

Mai has de facilitar dades sensibles. Els operadors legítims mai et demanaran informació com contrasenyes, números de targeta de crèdit o detalls bancaris per telèfon.

Davant qualsevol indici de dubte, el més recomanable és penjar la trucada immediatament. No hi ha necessitat d'entrar en converses prolongades ni d'intentar confirmar res amb la persona a l'altre costat de la línia.

Si desitges corroborar l'autenticitat de la trucada, contacta directament amb Movistar o O2 a través dels seus canals oficials. Així podràs verificar si realment es tracta d'una oferta o si es tracta d'un intent de frau.

Consells per evitar estafes

El creixent nombre d'estafes telefòniques ha portat Movistar a reforçar el seu missatge de precaució. En els últims mesos, aquest tipus de fraus s'ha tornat més sofisticat. Els estafadors utilitzen tècniques com la suplantació d'identitat per guanyar la confiança de les víctimes.

L'empresa destaca que sempre que es presentin ofertes inusuals o descomptes a través de canals no oficials, és important mantenir-se alerta. Movistar també recomana als seus clients que actualitzin freqüentment les contrasenyes dels seus comptes en línia. I que tampoc comparteixin les seves dades bancàries per mitjà de correus electrònics o plataformes no segures.