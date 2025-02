Media España en alerta por el último aviso de Movistar: ojo, es muy peligroso

Movistar lanzaba recientemente un importante aviso para proteger a los usuarios de su marca secundaria, O2, tras la alerta de una estafa telefónica. En este fraude, algunos clientes han recibido una llamada sospechosa de un número móvil que se hacía pasar por O2. En esta comunicación se les ofrecía descuentos falsos en sus facturas.

La oferta parecía tentadora, pero ocultaba una amenaza peligrosa: la solicitud de datos personales y bancarios. Este tipo de prácticas fraudulentas están creciendo y Movistar ha decidido tomar cartas en el asunto. Deja claro a los usuarios que no deben confiarse con este tipo de llamadas.

La estafa de los descuentos falsos

Según los relatos de algunos usuarios, la llamada recibida les prometía una serie de descuentos aplicados directamente a sus facturas de O2. Pero para ello, les pedían que proporcionaran información sensible como datos personales, contraseñas y números de tarjetas bancarias. Esta solicitud no solo es sospechosa, sino completamente inusual para cualquier operador legítimo.

Como explican desde la firma low cost de Movistar, "no realizamos llamadas comerciales". Lo que deja claro que cualquier oferta o descuento que se presente de esta forma debe considerarse como una posible estafa.

Un usuario afectado compartió el número de teléfono desde el cual recibió la llamada fraudulenta: 611 24 28 70. Este número pertenece a un móvil y no tiene relación con la operativa habitual de O2. Ante esta situación, Movistar hace un llamamiento a la prudencia y la precaución, recordando que nunca se debe dar información personal ni bancaria por teléfono.

Movistar explica qué hacer si recibes una llamada sospechosa

Si eres cliente de O2 o Movistar, y recibes una llamada sospechosa, es esencial que sigas ciertos pasos para proteger tu información personal. Y así evitar caer en la trampa de los estafadores.

En primer lugar, no contestes llamadas de números desconocidos. Si la numeración es larga o no reconoces el número, lo más seguro es no responder. En lugar de eso, marca el número como spam y no tomes ninguna acción.

Nunca debes facilitar datos sensibles. Los operadores legítimos nunca te pedirán información como contraseñas, números de tarjeta de crédito o detalles bancarios por teléfono.

Ante cualquier atisbo de duda, lo más recomendable es colgar la llamada de inmediato. No hay necesidad de entrar en conversaciones prolongadas ni de intentar confirmar nada con la persona al otro lado de la línea.

Si deseas corroborar la autenticidad de la llamada, contacta directamente con Movistar u O2 a través de sus canales oficiales. Así podrás verificar si realmente se trata de una oferta o si se trata de un intento de fraude.

Consejos para evitar estafas

El creciente número de estafas telefónicas ha llevado a Movistar a reforzar su mensaje de precaución. En los últimos meses, este tipo de fraudes se ha vuelto más sofisticado. Los estafadores utilizan técnicas como la suplantación de identidad para ganar la confianza de las víctimas.

La empresa destaca que siempre que se presenten ofertas inusuales o descuentos a través de canales no oficiales, es importante mantenerse alerta. Movistar también recomienda a sus clientes que actualicen frecuentemente las contraseñas de sus cuentas en línea. Y que tampoco compartan sus datos bancarios por medio de correos electrónicos o plataformas no seguras.