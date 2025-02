Bombazo a Vodafone: aquesta bogeria els passarà factura a Movistar i Orange

Vodafone acaba de fer un cop estratègic que pot canviar completament el panorama del mercat de telecomunicacions. La seva nova oferta, llançada recentment, posa a Movistar i Orange en una situació difícil.

La companyia britànica ha llançat un pla complet per 65 euros al mes. Inclou fibra de 600 Mbps, dues línies mòbils amb 50 GB de dades mensuals i accés a Vodafone TV. Però el més atractiu i pensant en els aficionats a l'esport, també el pla DAZN Pro i el pack Esports.

Aquesta promoció només estarà disponible per un temps limitat. Ha estat dissenyada per captar l'atenció de qui busca un paquet complet amb una excel·lent relació qualitat-preu. Movistar i Orange ara han de fer front a una oferta que es perfila com una alternativa molt més econòmica i atractiva.

Vodafone garanteix un estalvi de més de 190 euros

El que fa encara més interessant aquesta oferta és l'estalvi que representa davant la contractació individual d'aquests serveis. Si contractéssim per separat la fibra, les línies mòbils, Vodafone TV, el pla DAZN Pro i el pack Esports, el preu seria molt més alt.

S'estima que, en contractar aquest paquet complet de Vodafone, l'estalvi anual seria de més de 190 euros. És una xifra considerable per als usuaris que busquen reduir les seves despeses sense renunciar a una bona qualitat de servei.

El pla DAZN Pro, inclòs en aquesta oferta de Vodafone, es presenta com una de les propostes més completes per als amants de l'esport. Amb aquest conjunt, els usuaris podran gaudir del millor futbol nacional i internacional. Això inclou l'emissió de cinc partits per jornada de la Primera Divisió espanyola, a més de la Premier League, la Serie A d'Itàlia i la Bundesliga alemanya.

Però no només els futbolers se'n veuran beneficiats. I és que el pla també inclou la Fórmula 1 i MotoGP, dos dels campionats de motor més seguits a nivell mundial.

D'altra banda, el pack Esports de Vodafone ofereix accés a la Segona Divisió espanyola. Però també a Eurosport 1 i Eurosport 2, canals imprescindibles per als aficionats a l'esport en general. Això converteix l'oferta de Vodafone en una de les més completes del mercat, amb contingut per a tots els gustos.

Movistar i Orange es troben davant d'un problema

Per a Movistar i Orange, aquesta oferta de Vodafone és un desafiament que no poden ignorar. Si bé ambdues companyies tenen ofertes competitives, el seu preu sol ser considerablement més alt. Sobretot quan s'inclouen serveis similars als de Vodafone, com pot ser el cas del futbol.

Això podria suposar una fuga de clients cap a la competència. Especialment entre aquells que no volen pagar un preu tan alt per productes similars.