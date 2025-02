Confirmat: Cauen dos grans premis de l'últim sorteig de l'Euromillones a Espanya

L'últim sorteig de l'Euromillones ha tornat a repartir sort a Espanya. En aquesta ocasió, dues butlletes venudes en diferents regions han resultat premiades. Encara que el pot principal segueix acumulant-se, alguns afortunats han aconseguit premis importants.

Com passa cada dimarts i divendres, milers de jugadors van provar sort amb l'esperança de fer-se milionaris. La combinació guanyadora ha determinat el destí dels que van confiar en els números i han rebut una destacada xifra de diners.

Els números guanyadors de l'Euromillones van ser 05, 14, 25, 26 i 40, mentre que les estrelles van ser el 05 i el 07.

Cau un premi a Logronyo i ‘El Millón’ de l'Euromillones a Lugo

El primer gran premi del sorteig d'aquest dimarts s'ha registrat a Logronyo, on un jugador ha guanyat 27.450 euros. Aquest afortunat va encertar els cinc números principals de la combinació, però no va aconseguir encertar les dues estrelles, cosa que li va permetre accedir a un premi en tercera categoria.

Encara que no va aconseguir el gran premi, la quantitat obtinguda és considerable. La combinació guanyadora va permetre que alguns jugadors ingressessin importants sumes de diners en les categories inferiors. És important destacar que no hi va haver encertants de primera categoria, cosa que provoca que el pot de la següent jornada se segueixi acumulant.

D'altra banda, el sorteig addicional de ‘El Millón’ ha atorgat un milió d'euros a un jugador que va segellar el seu bitllet a Lugo. Aquest premi addicional no requereix cap combinació, ja que n'hi ha prou que el codi del bitllet coincideixi amb el codi guanyador, com va ser el cas amb el codi LPS36336. Aquest premi d'un milió d'euros ha estat una gran notícia per a l'afortunat jugador de Lugo.

El pot segueix creixent per al pròxim divendres

Encara que el sorteig de l'Euromillones ha deixat importants premis en diferents categories, l'esperat pot major segueix sense ser reclamat. Com que no hi ha encertants de primera categoria, la quantitat acumulada puja considerablement, cosa que fa que la següent rifa sigui encara més emocionant. S'espera que el pot arribi als 20 milions d'euros, una xifra que atrau més jugadors a provar sort en el pròxim sorteig.

L'Euromillones reparteix premis en diverses categories. Encara que el premi més gran és el que s'aconsegueix amb la combinació completa, aquells que encerten una part també reben alguns premis significatius. A més, el sorteig de ‘El Millón’ sempre és una oportunitat extra de guanyar grans sumes de diners.

La pròxima rifa de l'Euromillones serà el divendres, i amb el pot en augment, l'expectació ja està en el seu punt més alt. Els jugadors de tota Europa seguiran amb atenció els resultats, esperant que aquesta vegada la sort es creui en el seu camí.