Movistar acaba amb la paciència dels seus clients i exploten: 'Reclamaré legalment'

Movistar ha tornat a ser objecte de queixes per part dels seus usuaris. En aquesta ocasió, la situació ha arribat a tal punt que un dels seus clients ha expressat el seu malestar a través de les xarxes socials. Assegura que, després de diversos intents per resoldre el seu problema, l'empresa ha esgotat la seva paciència.

L'usuari en qüestió va qualificar la companyia de "golfos" en la seva publicació. Al·ludeix a una sèrie d'incidències no resoltes que van portar a un punt de no retorn. Segons relata aquest client, la història va començar l'any passat, quan va presentar una reclamació sobre certs càrrecs en la seva factura.

Movistar, en la seva resposta, va desestimar la queixa a causa del temps transcorregut. La qual cosa sembla haver estat el primer desencadenant de la seva frustració.

L'usuari, no conforme amb la resposta, va decidir tornar a plantejar la seva queixa. Aquesta vegada, ho va fer a través d'un correu electrònic enviat l'11 de gener.

No obstant això, una vegada més, no va obtenir cap resposta per part de la companyia. "Seguiu sense donar resposta", va lamentar en el seu missatge, visibilitzant el que ell considera una falta de compromís per part de l'operador. En no rebre cap resposta, el client ha decidit portar la situació més enllà i assegura que prendrà accions legals.

Critiquen la deixadesa de Movistar

L'usuari ha assenyalat que el seu objectiu no és únicament solucionar el problema de la seva factura. També fer pública la deixadesa i la falta de resposta que, segons ell, caracteritza la companyia. Explica que, malgrat haver sol·licitat aclariments sobre certs consums de la seva factura "en temps i forma", l'empresa no va donar explicacions.

Aquesta actitud de Movistar ha estat interpretada com una falta de serietat cap als seus clients. Una cosa que molts altres usuaris han començat a notar.

El client no ha dubtat a compartir la seva experiència amb el públic. Destaca que la seva intenció és que els altres consumidors coneguin com la companyia gestiona les queixes i problemes de facturació. En lloc de resoldre l'assumpte de manera efectiva, Movistar sembla haver escollit ignorar les preocupacions dels seus usuaris.

Des de la companyia van convidar el client a proporcionar les seves dades de forma privada per poder revisar la seva incidència. No obstant això, l'usuari ha rebutjat aquesta opció, reiterant el seu desig que la seva queixa es faci pública. Perquè així tothom pugui veure com l'empresa tracta els seus clients.

Saben que no és un fet aïllat

Aquesta situació no és un cas aïllat, ja que moltes persones han denunciat experiències similars a les xarxes socials. La falta de respostes, la desinformació i la lentitud en l'atenció als problemes semblen ser algunes de les queixes més freqüents. Malgrat la gran quantitat d'usuaris que tenen, aquests incidents posen en dubte l'eficiència del servei al client de la companyia.

Si Movistar no pren mesures per millorar la seva atenció al client, podria seguir perdent la confiança d'usuaris. Cada vegada estan més descontents amb el tracte rebut.