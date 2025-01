L'últim sorteig de l'Euromillones reparteix milers d'euros a Espanya: cauen 4 premis

Els sortejos d'Euromillones sempre porten emoció i esperança. Cada dimarts i divendres, milers de persones encreuen els dits, somiant en canviar la seva vida d'un dia per l'altre. La il·lusió de fer-se milionari amb una senzilla aposta manté a molts enganxats als seus bitllets.

Encara que no sempre hi ha grans guanyadors, els premis no deixen de repartir alegria. Aquesta setmana, diversos jugadors espanyols han tingut motius per celebrar, emportant-se suculentes quantitats de diners. Des de premis de sis xifres fins a l'anhelada quantitat d'un milió d'euros, la rifa ha deixat felicitat en diferents racons del país.

Premis a Espanya: quatre afortunats i xifres que impressionen

En el sorteig d'Euromillones celebrat aquest dimarts, 21 de gener, la combinació guanyadora va estar formada pels números 6, 8, 14, 27 i 41, amb les estrelles 04 i 05. Encara que no es van registrar bitllets encertants de primera categoria (5+2), Espanya va destacar amb diversos premis importants.

El premi més alt aconseguit al país va ser un bitllet de segona categoria (5+1), validat al Despatx Receptor 55.350 de Palmes (Ourense). L'afortunat guanyador es va emportar res menys que 121.051,89 euros.

A més, dos bitllets de tercera categoria (5+0) també van aconseguir la seva recompensa. Un va ser validat a Orotianda Baja (Santa Cruz de Tenerife) i l'altre a Portugalete (Biscaia). Cadascun d'aquests jugadors es va embutxacar 23.576,52 euros.

Per últim, el premi de "El Millón", un sorteig exclusiu només per a Espanya, va caure a Múrcia, a l'Administració de Loteries número 46, ubicada al centre comercial Carrefour Atalayas. El bitllet premiat va ser el KXR27246 i el seu propietari es va emportar un milió d'euros.

Amb aquestes xifres, Espanya continua sent un dels països més afortunats en cada rifa d'Euromillones. Tot i no haver tocat el pot principal, quatre afortunats han començat l'any amb un gran somriure.

Euromillones: així es juga i com es distribueixen els premis

L'Euromillones és un dels sortejos més populars a Europa. Una de les claus del seu èxit és la possibilitat de guanyar xifres astronòmiques. La recaptació de l'últim sorteig va ascendir a 46.380.032,60 euros, dels quals el 50% es destina a premis.

La distribució de premis abasta des de la primera categoria (encertar 5 números i 2 estrelles) fins a la tretzena (encertar 2 números). Això permet que, encara que no s'aconsegueixi el pot, hi hagi moltes possibilitats de guanyar alguna cosa. En total, la rifa premia fins a 13 categories diferents, assegurant que hi hagi múltiples guanyadors en cada edició.

A més, l'eurobote continua creixent, en el pròxim sorteig d'Euromillones, un únic encertant de primera categoria podria embutxacar-se 98 milions d'euros. La clau per jugar? Escollir cinc números de l'1 al 50 i dues estrelles de l'1 al 12. Amb cada aposta, no només participes en els premis principals, sinó també en el sorteig de "El Millón" si estàs a Espanya.