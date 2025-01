Preu de la llum avui, dimecres 22 de gener, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimecres, 22 de gener de 2025, és de 134,96 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà de dimarts, parlem d'una baixada de 5,64 euros. I tot perquè, en la jornada del 21 de gener, la tarifa mitjana de llum era de 140,60 euros per MW/h.

Parlem, en definitiva, d'una altra jornada amb tarifes força altes, en la qual els consumidors hauran de planificar el seu consum. Segons les dades de l'Operador de Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), en la franja més cara, el MW/h superarà els 167 euros. A més, en la franja més econòmica tornarem a tenir una tarifa superior als 100 euros per MW/h.

Preu de la llum avui, dimecres 22 de gener de 2025, hora a hora

A tot això, cal afegir que tampoc es veuen diferències molt marcades entre els diferents preus de la llum. Sí que hi haurà dos trams amb tarifes una mica més assequibles, al matí i a la tarda. Però en cap cas es tracta de preus molt barats, per la qual cosa, si no és imprescindible, el millor és no consumir molta llum.

Així, de 02:00 a 03:00 el MW/h costarà 106,78 euros, encara que de 03:00 a 04:00 la tarifa baixarà fins als 104,45 euros per MW/h. Entre les 04:00 i les 05:00 trobem el preu més barat de tot el dia: 103,6 euros per MW/h. Finalment, de 05:00 a 06:00 el megawatt hora (MW/h) costarà 107 euros.

I quan serà més cara la llum dimecres?

Pel que fa a les hores cares, durant el matí hauràs de vigilar el teu consum entre les set i les onze. De 08.00 a 09:00 el MW/h costarà 153 euros, encara que de 09:00 a 10:00 el preu tampoc s'allunyarà gaire: 152,19 euros per MW/h. Finalment, de 10:00 a 11:00 el MW/h tindrà un preu de 144,38 euros.

Durant la segona meitat del dia, de 18:00 a 19:00 el MW/h passarà a costar 159,6 euros. De 19:00 a 20:00 trobem el preu més alt del dia: 167,72 euros per MW/h. Finalment, de 20:00 a 21:00 el megawatt hora (MW/h) tindrà un cost de 155,82 euros.