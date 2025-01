El bombazo que tenia preparat Movistar: serà difícil que ho trobis més barat

Movistar ha sorprès a tothom a principis d'aquest any amb una oferta realment atractiva per als seus usuaris. En un mercat on les promocions i tarifes canvien constantment, la companyia ha llançat una de les millors tarifes de fibra del moment. Si estàs buscant canviar de proveïdor d'internet o contractar un nou servei, aquesta és una oportunitat que no voldràs deixar passar.

L'operador de Telefónica disposa d'una oferta amb fibra simètrica de 300 Mb per tan sols 19,90 euros al mes. Però no només això, també inclou trucades il·limitades a telèfons fixos i 50 minuts a mòbils. Això la converteix en una opció molt completa per a aquells que busquen un bon servei d'internet i també valoren tenir comunicacions sense preocupacions.

A més, l'oferta inclou un router WiFi sense cost addicional, i el millor de tot: la instal·lació també és gratuïta. El que fa aquesta promoció encara més interessant és que no hauràs de preocupar-te per una permanència obligatòria. És a dir, si no estàs satisfet amb el servei, podràs donar-te de baixa sense penalitzacions, la qual cosa brinda més flexibilitat als usuaris.

Movistar té una oferta immillorable durant un any

A diferència d'altres promocions que només duren uns pocs mesos, la tarifa de Movistar estarà disponible a 19,90 euros durant tot un any. Això és quelcom que diferencia aquesta oferta de moltes altres que només ofereixen preus baixos durant tres mesos. El que obliga els usuaris a pagar més a partir del quart mes.

Amb Movistar, tindràs un preu estable durant un any sencer. Això et permetrà gaudir d'una tarifa realment avantatjosa sense sorpreses.

A partir d'aquest primer any, el preu mensual de la fibra passarà a ser 34 euros. No obstant això, continua sent una tarifa competitiva en el mercat per a una fibra simètrica de 300 Mb.

Movistar posa fi a l'oferta

És important tenir en compte que aquesta promoció especial de Movistar té una data límit. El termini per contractar-la expira el 3 de febrer, per la qual cosa els usuaris que vulguin beneficiar-se d'aquesta oferta han d'actuar amb rapidesa. Si estàs interessat a contractar aquesta tarifa de fibra, pots fer-ho trucant al 900 500 689 o visitant les botigues físiques.

No deixis passar aquesta oportunitat única per aconseguir un dels millors preus en fibra del mercat. Amb aquesta oferta, no només gaudiràs d'una connexió a internet d'alta velocitat, sinó també d'una excel·lent relació qualitat-preu. Quelcom que es fa cada vegada més difícil de trobar en altres companyies.