Preu de la llum avui, dimecres 26 de febrer, per hores: Quan és més cara i més barata

El preu mitjà de la llum per a aquest dimecres, 26 de febrer de 2025, és de 105,34 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà de dimarts, parlem d'una pujada de 10,5 euros. I tot perquè, en la jornada del 25 de febrer, el MW/h tenia una tarifa mitjana de 94,84 euros.

No parlem d'una pujada mitjana molt destacable i així ho reflecteixen les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). Ara bé, en la franja més cara de tot el dimecres el cost del MW/h es dispararà per sobre dels 220 euros. Sens dubte un preu molt alt, que el millor és esquivar per no encarir la nostra factura de llum.

Preu de la llum avui, dimecres 26 de febrer, hora a hora

Malgrat tot, hi ha bones notícies, perquè trobem algunes franges amb preus més accessibles. De fet, en el tram més econòmic de la jornada el MW/h baixarà fins a acostar-se molt als 54 euros. Una bona oportunitat per gastar llum en una jornada de dimecres força cara.

Així, de 12:00 a 13:00 el MW/h costarà 59,3 euros, encara que de 13:00 a 14:00 el cost del MW/h baixarà a 58 euros. Entre les 14:00 i les 15:00 tindrem la tarifa més barata de tot el dimecres: 54,59 euros per MW/h. Per últim, de 15:00 a 16:00 el MW/h tindrà un cost de 58,28 euros, i a partir d'aquí els preus aniran pujant.

12:00 - 13:00: 59,3 €/MWh.

13:00 - 14:00: 58 €/MWh.

14:00 - 15:00: 54,59 €/MWh.

15:00 - 16:00: 58,28 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dimecres?

Pel que fa als preus més alts, hauràs de vigilar el teu consum al matí i en les últimes hores del dia. De 06:00 a 07:00 el MW/h costarà 111,76 euros, encara que de 07:00 a 08:00 pujarà a 136,2 euros. Molt de compte també de 08:00 a 09:00, quan el MW/h costarà 139,08 euros.

08:00 - 09:00: 139,08 €/MWh.

19:00 - 20:00: 161,95 €/MWh.

20:00 - 21:00: 225 €/MWh.

21:00 - 22:00: 181,02 €/MWh.

En la segona meitat del dia és quan més pujaran els preus, perquè de 19:00 a 20:00 el MW/h ja costarà 161,95 euros. Entre les 20:00 i les 21:00 trobem el preu més car de tot el dia: 225 euros per MW/h. Finalment, de 21:00 a 22:00 el preu serà de 181,02 euros, i a partir d'aquí anirà baixant.