Comunicat oficial de Movistar: el que està per arribar serà una bogeria

Movistar ha escoltat les queixes dels seus usuaris. En les últimes setmanes, molts abonats han expressat el seu descontentament amb els nous canals de televisió pertanyents a BBC Studios. Després de rebre aquest feedback, la companyia ha anunciat importants novetats per millorar l'oferta de la seva plataforma Movistar Plus+.

Al llarg dels pròxims mesos, els clients podran gaudir de noves opcions d'entreteniment, com és l'esperat servei BBC Player. Permetrà accedir a més de 1.000 hores de contingut de la BBC, que inclou documentals, sèries i programes exclusius del catàleg de BBC Studios.

Arribarà a finals de 2025 i serà una de les grans apostes de Movistar per enriquir la seva oferta televisiva. No obstant això, no només aquest servei serà la gran novetat. L'operadora també ha confirmat el llançament de dos nous canals de televisió, que se sumaran als ja disponibles a Movistar Plus+.

Malgrat la confirmació, encara no se sap ni el nom d'aquests canals ni la data exacta del seu llançament.

Movistar prepara l'estrena de nous canals de la BBC

A principis d'aquest any, Movistar Plus+ va començar a oferir alguns canals de BBC Studios. Va ser el cas de BBC Drama, BBC Top Gear, BBC History i BBC Food. No obstant això, l'arribada d'aquests nous canals no va ser rebuda amb entusiasme per tots els abonats.

Molts usuaris es van sentir frustrats per l'eliminació de 14 canals del grup AMC. El que va generar un clima de descontentament generalitzat.

En resposta a aquestes crítiques, Movistar ha afirmat que està treballant en més alternatives per enriquir l'experiència dels seus usuaris. L'anunci dels nous canals de la BBC és una de les primeres accions per calmar els ànims dels abonats.

Encara no es coneixen els detalls d'aquests nous canals. Però l'arribada de més contingut serà un pas important per recuperar la confiança dels seus clients.

Què signifiquen aquestes novetats per a Movistar Plus+?

Aquestes noves incorporacions són una manera de millorar l'oferta televisiva de Movistar. I, en certa mesura, de mitigar la insatisfacció dels abonats. Els usuaris de Movistar Plus+ han estat demanant més varietat i qualitat en el seu contingut.

La introducció de BBC Player i els nous canals també reforcen la idea que Movistar està compromès amb oferir el millor als seus clients. Després de l'eliminació de certs canals d'AMC, l'operadora busca reposar aquesta falta amb més opcions de contingut de qualitat. I els títols de la BBC es presenten com la solució.