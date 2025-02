Gir de 180 graus a Orange: molts ja respiren alleujats i es preparen per a tot

En els últims mesos, les ciberestafes han crescut de manera alarmant. Els usuaris de telefonia, inclosos els clients d'Orange, no estan exempts de ser víctimes d'aquest tipus de delictes. La preocupació és cada cop més gran, ja que els ciberdelinqüents recorren a mètodes cada cop més sofisticats per robar dades i accedir a comptes privades.

En aquest cas, l'operador taronja ha decidit fer un pas endavant en la protecció de la seguretat digital dels seus clients. Gràcies a una nova eina de Gestió de Dispositius, els usuaris d'aquesta companyia podran respirar alleujats.

I és que ara sabran que les seves dades estaran més protegides que mai.

En què consisteix la nova funcionalitat d'Orange

Orange ha llançat una funcionalitat innovadora que permet als seus clients identificar els dispositius des dels quals s'accedeix a la seva àrea personal. Aquesta eina és una gran millora en la lluita contra el frau. Facilita un sistema de notificació que alerta els usuaris si algú intenta iniciar sessió al seu compte des d'un dispositiu nou o sospitós.

D'aquesta manera, els clients rebran una notificació per algun dels mitjans més comuns. Ja sigui correu electrònic, WhatsApp o SMS. Així, podran actuar ràpidament en cas que es detecti qualsevol intent d'accés no autoritzat.

Aquesta nova mesura de seguretat és un gran avenç per a tots aquells que han estat víctimes de ciberfrau o que temen ser-ho en el futur. La Gestió de Dispositius permet detectar i bloquejar accessos sospitosos abans que es produeixi un possible dany.

Protecció davant del frau i el robatori de dades

Les estafes per telèfon i els fraus digitals estan a l'ordre del dia. Moltes vegades, els ciberdelinqüents aconsegueixen enganyar els usuaris sol·licitant-los informació sensible. Ja siguin fotos del DNI o contrasenyes d'accés als seus comptes.

Aquest tipus d'engany pot suposar una amenaça tant per als clients com per a la pròpia empresa. En aquest sentit, Orange no només vetlla per la seguretat dels seus clients, sinó també per la protecció dels seus propis recursos. Un accés no autoritzat podria exposar dades sensibles i comprometre els seus sistemes.

Amb aquest sistema, es fa un pas més en la defensa contra el frau, reforçant la seguretat digital de tots.

La confiança dels clients d'Orange

Aquest esforç per millorar la seguretat digital no ha passat desapercebut entre els usuaris. Molts clients d'Orange han expressat el seu alleujament en conèixer la posada en marxa d'aquesta eina. Ara poden tenir la tranquil·litat que les seves dades estan més segures que mai.

En un context on els intents d'estafa estan cada cop més presents, comptar amb un sistema avançat de protecció és fonamental. Des d'Orange, expliquen que aquest tipus de mesures no només serveixen per prevenir l'accés no autoritzat. També reforcen la confiança dels usuaris, assegurant que les seves dades personals estan a resguard.