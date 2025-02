Preu de la llum avui, divendres 14 de febrer, per hores: Quan és més cara i més barata

El preu mitjà de la llum per a aquest divendres, 14 de febrer de 2025, és de 121,07 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà del dijous, parlem d'una petita baixada, de 9,91 euros. Recordem que, en la jornada del 13 de febrer, la tarifa mitjana de llum era de 130,98 euros per MW/h.

Un petit respir per als consumidors, que podran gaudir de tarifes una mica més econòmiques aquest divendres. Ara bé, la baixada del preu de la llum no és tan evident en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la seva franja més cara, el MW/h superarà fins i tot els 200 euros, un preu molt alt.

Preu de la llum avui, divendres 14 de febrer de 2025, hora a hora

Malgrat tot, sí que podem trobar algunes tarifes molt més assequibles. En la franja més barata de tot el divendres el MW/h tindrà un preu molt més econòmic que en els dies anteriors. A més, tornem a trobar una àmplia franja a la tarda en què les tarifes es mantindran relativament barates.

Així, de 12:00 a 13:00 el preu del MW/h serà de 60,3 euros, encara que de 13:00 a 14:00 pujarà a 65 euros per MW/h. El preu més econòmic del dia el trobem durant dues hores, de 14:00 a 16:00, quan el MW/h costarà 55 euros. Per últim, de 16:00 a 17:00 el megawatt hora (MW/h) tornarà a tenir un preu de 65 euros.

12:00 - 13:00: 60,3 €/MWh.

13:00 - 14:00: 65 €/MWh.

14:00 - 16:00: 55 €/MWh.

16:00 - 17:00: 65 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el divendres?

Sobre les tarifes altes, cal dir que, de 06:00 a 07:00 i de 09:00 a 10:00 el cost del MW/h serà de 131,21 euros. Entre les 07:00 i les 08:00 el preu serà de 158,73 euros per MW/h. Finalment, de 08:00 a 09:00 el MW/h passarà a costar 189,79 euros.

08:00 - 09:00: 189,79 €/MWh.

18:00 - 19:00: 169,84 €/MWh.

19:00 - 20:00: 201,66 €/MWh.

20:00 - 21:00: 183,55 €/MWh.

En la segona meitat del dia, de 19:00 a 20:00 trobem el preu més car de tot el dia: 201,66 euros per MW/h. De 20:00 a 21:00 el preu del MW/h quedarà fixat en els 183,55 euros. Finalment, entre les 21:00 i les 22:00 el MW/h passarà a costar 160,06 euros.